Calcio: Seconda Categoria. Conca d’Oro ai titoli di coda in campionato: domani è sfida alla Virtus Athena

Ultimo match per i rossoblù al campo sportivo di via Messina Marine, per centrare il secondo posto, poi testa ai playoff. Fischio d’inizio alle 14,30

MONREALE, 15 marzo - Ultimo tango, domani pomeriggio, per i ragazzi di mister Maggio in questa regular season, impegnati al campo sportivo Conca d’Oro di via Messina Marine contro l’Athena Virtus, a partire dalle 14,30.

La 21ª giornata di campionato del girone B, conclude il percorso dei monrealesi con una settimana d’anticipo, visto il turno di riposo che dovranno osservare da calendario. Dopodiché, lo sguardo, dovrà essere proiettato ai playoff. Sarà fondamentale, per capitan Vassallo e compagni, aver ottenuto una marcatura in più rispetto agli avversari, al termine dei 90’. Questo, consentirebbe loro di ottenere matematicamente la seconda posizione ed accedere, per gerarchia, direttamente alla finale, che verrebbe disputata all’ombra di monte Caputo.

Il protocollo, non puó essere differente, viste le opportunità perse per strada che hanno permesso al Sicilia Football Club di vincere il campionato con due giornate d’anticipo, la scorsa settimana, ancor prima di scendere in campo, a seguito del pareggio maturato tra Città di Isola delle Femmine e Conca d’Oro.

L’avversario di domani è il fanalino di coda. Il ritiro di Sciara e Academy Lampedusa, ha fatto sprofondare all’ultima posizione il roster di via Messina Marine che certamente vorrà tentare ad ogni costo di ottenere il massimo, considerando i 6 punti ancora in palio. Durante il campionato, la Virtus Athena ha vinto soltanto in un’occasione, contro Sciara.

Poi, i biancazzurri, hanno collezionato solo quattro pareggi e ben 11 sconfitte. Tuttavia, i numeri, in questo caso, assumono valenza informativa, in considerazione dello scenario di una possibile retrocessione. Il fischio d’inizio è in programma alle 14,30. Arbitrerà il signor Christian Imparato della sezione di Palermo. Compatibilmente con le condizioni logistiche, il match verrà trasmesso in diretta streaming, accessibile mediante link condiviso sulla pagina Facebook della Conca d’Oro.