Il Torneo dei Quartieri si farà in ricordo di Andrea, Massimo e Salvo

L’organizzazione, dopo l’ok delle famiglie delle giovani vittime, ha fissato per l’8 giugno l’inizio del torneo

MONREALE, 17 maggio - Per Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo. È stato, e sarà, questo il mantra dell’edizione 2025 del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale.

Nel pomeriggio di oggi 17 maggio, nei locali del complesso Guglielmo del Comune di Monreale, l’associazione del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, nelle persone degli organizzatori Alessio Tarallo, Sergio Casamento e Marco Casamento, ha tenuto una riunione con i rappresentanti delle squadre per decidere il futuro della quarta edizione della competizione che ogni anno accende il popolo sportivo monrealese.

Alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore allo Sport Salvo Giangreco, è stata presa una decisione unanime: il torneo si farà. La scelta, presa tutt’altro che a cuor leggero, è stata avallata anche dalle famiglie dei ragazzi tragicamente morti nella sparatoria in via D’Acquisto della notte tra il 26 e il 27 aprile.

Con il benestare delle famiglie Turdo, Pirozzo e Miceli, quindi, i rappresentanti delle squadre hanno dato il loro ok per la partecipazione e quindi lo svolgimento della competizione. A prevalere su ogni comportamento sconsiderato, figlio di un esagerato agonismo, sarà il buon senso. Questa è la promessa che le squadre hanno fatto all’organizzazione, che punta a gestire il torneo nella maniera migliore possibile per onorare la memoria dei tre ragazzi.

Andrea, Salvo e Massimo erano appassionati di pallone e del torneo. Soprattutto Andrea, che con i suoi gol ha contribuito alla vittoria del suo Pezzingoli nell’edizione del 2022, era una delle anime della competizione. Chiunque - che sia un giocatore, un tifoso, un dirigente, un membro dello staff o un addetto ai lavori - vuole onorare la memoria dei tre ragazzi.

Pertanto, il torneo sarà svolto, sempre al campo Conca d’Oro, dall’8 giugno al 20 luglio, data prevista per la finalissima. In chiusura, l’organizzazione ha anche sorteggiato i gironi: momento topico del torneo, che era stato originariamente previsto per la presentazione del 27 aprile.

Le dodici squadre sono state suddivise in due gironi da sei:

GIRONE A

Aquino

Grisi

Pezzingoli

San Vito

Carrubella

Pioppo

GIRONE B

San Martino

Carmine

Villaciambra

Bavera

Santa Teresa

San Castrense

Ad aprire la competizione, domenica 8 giugno, sarà la gara tra Aquino e Pezzingoli. A contrapporsi saranno la vincitrice dell’ultimo torneo e la squadra che Andrea Miceli ha capitanato nelle ultime tre edizioni.

Un torneo che, come da premessa, non vedrà né vincitori né vinti: l’unico scopo dell’edizione 2025 sarà quello di ricordare le tre giovani vite spezzate da una ingiustificata barbarie. Il Torneo si farà: per Andrea, Salvo e Massimo.