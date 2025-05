Calcio: Trofeo delle Province. Il Real Pioppo vuole sognare: domani sfida alla Belmontese per l'accesso alle semifinali di coppa

Il sodalizio gialloverde è pronto a giocare la partita più importante della sua breve storia, nel vivo ricordo di Andrea Miceli

MONREALE, 31 maggio - Dopo una stagione tumultuosa, tra alti e bassi, il Real Pioppo è pronto ad azzerare tutto e a concentrarsi solo sulla gara contro la Polisportiva Belmontese, valida per i quarti di finale della fase regionale del Trofeo delle Province.

I gialloverdi, dopo la vittoria del girone eliminatorio, sono pronti a giocarsi il tutto per tutto nella sfida contro gli amaranto, già battuti due volte su due in campionato.

La Belmontese ha rappresentato due momenti importanti della stagione dei pioppesi: la vittoria a Belmonte Mezzagno, nella gara che aveva chiuso il girone d'andata, è stata un'oasi nel deserto per lo staff di mister Garda. Un netto 4-0 in trasferta che, però, non ha avuto riscontri nel continuo del campionato. La gara di ritorno, invece, è stata la prima del Real Pioppo dopo la scomparsa del suo numero 10, Andrea Miceli. Una gara che non valeva nulla per la classifica - almeno per i gialloverdi - ma che è stata giocata al massimo delle possibilità dai padroni di casa per ricordare il loro amico e compagno di spogliatoio.

Adesso invece, come detto prima, si azzera tutto: Real Pioppo e Belmontese si giocano la possibilità di accedere alla semifinale di coppa contro il Romagnolo Brancaccio. A decretare la squadra vincitrice sarà, come sempre, il campo: neutro, per l'occasione, vista la straordinarietà della gara. Le due formazioni si contenderanno l'accesso alla prossima fase allo stadio Li Cauli di Piana degli Albanesi, con calcio di inizio previsto domani 1 giugno alle ore 16. A dirigere l'incontro sarà il signor Gaspare Karol Tuzzolino della sezione di Palermo.