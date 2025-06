Torneo dei Quartieri, domani il via: si parte alle 21 con Aquino-Pezzingoli

Prevista alle 20 la cerimonia di apertura nel ricordo di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo

MONREALE, 7 giugno - Dopo quasi un anno, il Campo Conca d’Oro sarà di nuovo il teatro del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale.

La competizione amatoriale più importante del territorio aprirà i battenti per il quarto anno consecutivo. Dopo gli innumerevoli sforzi e sacrifici dell’associazione del torneo, capeggiata da Alessio Tarallo e Sergio Casamento, finalmente la kermesse calcistica più attesa nella città normanna potrà avere inizio.

Un’edizione particolare, segnata dal lutto delle tre giovani vittime della strage di via Benedetto d’Acquisto: tutta l’organizzazione, le squadre e gli addetti ai lavori avranno l’unico scopo di ricordare Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo.

Ad aprire le danze saranno Aquino e Pezzingoli. Da una parte, i campioni in carica vorranno riprendere da dove, il 4 agosto scorso, avevano lasciato, mentre alzavano al cielo il Tritone. Dall’altra, la formazione Orange vorrà dare tutto per onorare la memoria del suo Andrea Miceli, principale trascinatore nel corso delle ultime edizioni che a suon di gol aveva fatto sognare un’intera frazione. Con la maglia Orange aveva anche fatto qualche minuto nelle ultime edizioni Massimo Pirozzo, mentre Salvo Turdo era il primo tra i tifosi sugli spalti: questo renderà ancora più emotivamente carica l’avventura per i ragazzi di mister Scalia, che vogliono fare bene soprattutto per i loro amici scomparsi.

L’agonismo sfrenato lascerà spazio ad un clima di particolare commozione, soprattutto nel corso della giornata di domani 8 giugno. Prevista prima della gara inaugurale una breve cerimonia d’apertura, intorno alle 20, con la presenza dell’amministrazione comunale, per ricordare i tre ragazzi e dedicare loro tutto lo svolgimento della competizione.

La gara avrà inizio alle ore 21, e darà inizio ad un torneo che proseguirà spedito nel corso delle prossime settimane: seguiremo passo passo la competizione tramite gli articoli sul nostro giornale che faranno il punto della situazione al termine di ogni giornata. Inoltre, tutte le partite saranno visibili sul canale YouTube del Torneo, con la voce di Gabriele Rispetta ad accompagnarci. Periodicamente, inoltre, con date che verranno successivamente indicate, il torneo verrà commentato da qualche mini “talk show”, condotto dal direttore di Monreale News, Enzo Ganci, con la presenza di graditi ospiti in studio.

Ora è davvero tutto pronto: il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni può cominciare. Con il pensiero a tre angeli che, da lassù, saranno i primi tifosi dei loro amici che scenderanno in campo anche - e soprattutto - per onorare la loro memoria.