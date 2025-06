Torneo dei Quartieri, il Pezzingoli parte forte nel ricordo di Andrea, Salvo e Massimo

Gli Orange hanno vinto il primo scontro diretto del torneo contro l’Aquino: decisive le reti di Canale e Failla nel 2-1 finale

MONREALE, 9 giugno - È iniziato con una partita piena di stelle in campo il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale. Davanti ad un Conca d’Oro gremito e commosso, Pezzingoli ed Aquino si sono scontrate per i primi tre punti in palio della quarta edizione della competizione.

Edizione che sarà tutta dedicata alla memoria di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo. Tutti e tre cuori arancioneri, avranno sorriso vedendo il risultato della bellissima gara di ieri sera.

Sobria cerimonia di apertura ad inizio serata: poco prima del fischio di inizio, le rappresentanze delle dodici squadre si sono riunite al centro del campo per ricordare i tre ragazzi scomparsi. A prendere la parola, oltre al direttore di MonrealeNews Enzo Ganci che ha presentato la serata, sono stati il sindaco Alberto Arcidiacono e lo street artist pioppese Nino Carlotta.

Carlotta ha, inoltre, ufficialmente svelato al pubblico la sua nuova opera: un murale dedicato alla memoria di Andrea Miceli, ritratto sorridente con le maglie del Pezzingoli e del Real Pioppo, le sue due squadre del cuore.

“Per ragioni di tempo, ho completato solo la prima parte del murale, che è ancora da ultimare aggiungendo Massimo e Salvo” ha dichiarato Carlotta.

In un Conca d’Oro ancora emozionato, poi, è iniziata la gara inaugurale del Torneo. Una partita sempre in mano del Pezzingoli: al 15’ la sblocca Canale con un tiro prodigioso dalla fascia destra. Il raddoppio arriverà solamente all’85’, grazie allo stacco di Failla che buca Campanella. A nulla servirà all’Aquino il gol di un ispirato Samuele Lo Coco, che dopo una traversa schiacciata nel primo tempo è riuscito a battere un perfetto Piero Bonanno solamente al 96’.

Primi tre punti per il Pezzingoli, tutti da dedicare ad Andrea, Salvo e Massimo. Il Torneo continuerà ininterrotto nel corso della settimana entrante: prossimo appuntamento già oggi con Santa Teresa-San Castrense per inaugurare il Girone B.