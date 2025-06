Torneo dei Quartieri, terza giornata ricca di gol: oggi al via la quarta

Lotta a tre nel gruppo A, quanta bagarre nel gruppo B: continuano le emozioni nella competizione

MONREALE, 23 giugno - Giro di boa della fase a gironi del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale. Edizione 2025 che, in questi ultimi sette giorni, ha visto esaurirsi sia la seconda che la terza giornata di gare.

Dopo aver passato in rassegna il secondo turno, anche il terzo è scivolato via, con risultati tennistici ed una miriade di gol registrati nel corso della giornata.

Nel girone A, continua la lotta a tre tra Pezzingoli, San Vito ed Aquino. Le prime due continuano il loro percorso da battistrada, vincendo anche la terza gara del girone contro Pioppo e Grisi, rispettivamente. Gli uomini di Scalia non si accontentano e schiantano 9-1 i gialloverdi di frazione, mentre i sanvitesi soffrono contro la squadra di mister Marchese, vincendo di misura per 2-1 nonostante fossero in inferiorità numerica. L’Aquino, a tre punti di distanza, guarda con attenzione alle due capoliste, che si affronteranno nel prossimo turno: nel frattempo, i biancorossi campioni in carica continuano il loro cammino liquidando la pratica Carrubella con un netto 10-1.

Tantissimi gol anche nel gruppo B. La partita più equilibrata vede la capolista del girone, la Bavera, vincere di rigore grazie al tiro dagli undici metri di Vassallo: sommato al gol del solito Sucameli, i biancoazzurri battono il quartiere Santa Teresa per 2-1. A nulla era servito il bel gol di Ammirata.

Le altre due gare in programma si risolvono con due goleade: prima il Carmine tocca la doppia cifra contro il Villaciambra Malpasso, portandosi a casa i tre punti con un netto 10-4, poi il San Martino si riprende dopo la sconfitta contro la Bavera battendo il San Castrense, chiudendo il set con un 6-0 che non ha lasciato scampo ai blu.

Oggi si riprende subito con le gare: non sono previste più soste da calendario fino alla fine della fase a gironi. Quarta giornata che ha il suo inizio nella gara tra San Martino delle Scale e Villaciambra Malpasso. Ecco le classifiche al termine della terza giornata.

GIRONE A

PEZZINGOLI 9

SAN VITO 9

AQUINO 6

GRISI 1

CARRUBELLA 1

PIOPPO 0

GIRONE B

BAVERA 9

SAN MARTINO DELLE SCALE 6

CARMINE 6

SAN CASTRENSE 3

SANTA TERESA 3

VILLACIAMBRA MALPASSO 0