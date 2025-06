Torneo dei Quartieri, si chiude la quarta giornata: ancora alcuni verdetti da decidere

E adesso inizia l’ultimo turno che deciderà il tabellone dei quarti di finale

MONREALE, 29 giugno - Ci avviciniamo alla fine della fase a gironi del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale. La prima parte della competizione è stata contraddistinta da una serie di partite spettacolari, tra goleade e gare decise all’ultimo secondo.

Nel girone A sono già qualificate Pezzingoli, San Vito e Aquino. Lo scontro al vertice tra gli Orange e i gialloverdi si è risolto a favore dei primi, che hanno battuto i rivali di sempre per 3-0. Alla fine della gara, entrambe le squadre hanno fatto la foto assieme, in ricordo di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, a due mesi dalla notte della strage. La dirigenza della squadra di quartiere, nella persona del presidente Toni Schiera, ha voluto anche consegnare una targa commemorativa alla famiglia di Andrea.

Continuando a parlare del girone A: l’Aquino invece ha raggiunto il San Vito battendo per 4-1 la compagine di Grisi. Nell’altra gara del girone, infine, una stoica Carrubella ha guadagnato un punto pareggiando, in 9 uomini, contro il Pioppo per 2-2.

Nel girone B la Bavera si assicura il passaggio del turno da prima del girone grazie al successo in extremis contro il San Castrense, battuto per 4-2 grazie alla magia finale di Vassallo e al rigore di Marchese. Tutto facile per il San Martino delle Scale che ha battuto per 14-0 il Villaciambra Malpasso, ormai eliminato. Nell’altra gara del girone, infine, il Santa Teresa si rimette in corsa per la qualificazione, battendo il Carmine per 2-0.

Questa settimana, da oggi domenica 29 giugno a venerdì 4 luglio, andrà in scena l’ultima giornata, che servirà per delineare ufficialmente il tabellone dei quarti di finale del Torneo. Ecco le classifiche a 90 minuti dalla fine della fase a gironi.

CLASSIFICHE

GIRONE A

PEZZINGOLI 12

AQUINO 9

SAN VITO 9

CARRUBELLA 2

GRISI 1

PIOPPO 1

GIRONE B

BAVERA 12

SAN MARTINO 9

SANTA TERESA 6

CARMINE 6

SAN CASTRENSE 3

VILLACIAMBRA MALPASSO 0