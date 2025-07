Torneo dei Quartieri, sipario sulla fase a gironi: tutti i verdetti

Tra conferme e sorprese, ecco le otto squadre qualificate ai quarti

MONREALE, 5 luglio - Termina la prima fase del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, edizione 2025. Dopo ben 30 partite, finalmente abbiamo il tabellone completo dei quarti di finale della competizione.

Tra la folla, la Conca d’Oro e il sostegno virtuale nelle dirette del yorneo, la kermesse monrealese arriva alla sua fase conclusiva, la più attesa dal pubblico che continua a seguire appassionato. Nel girone A erano già sicure del passaggio Pezzingoli, Aquino e San Vito. Doveva aggiungersi una tra Carrubella, Grisì e Pioppo.

Tornando alle gare, gli Orange hanno comunque voluto assicurarsi il punteggio pieno nel girone, come un anno fa, battendo all’ultimo istante la Carrubella grazie alla spizzata di Simone Madonia. Deve alzare bandiera bianca quindi la Carrubella di mister Sala, eliminata a causa del pesante passivo alla voce differenza reti. Da evidenziare, però, l’omaggio che il club di quartiere ha voluto fare alla famiglia del Pezzingoli in ricordo di Andrea, Massimo e Salvo.

Tra Aquino e San Vito invece è andata in scena una gara spettacolare, con ribaltamenti di fronte e tanti gol. In palio, il secondo posto del girone. A conquistarlo è l’Aquino, che dopo la sconfitta iniziale contro il Pezzingoli, ha vinto tutte le gare rimanenti in programma. L’ultima, contro i gialloverdi di mister Cirami, per 5-2 grazie alle reti di Calderone, Scalici, La Spisa e doppietta di Cangemi. A nulla sono serviti i gol di Diliberto e Bonanno per il San Vito, che passa quindi come terzo nel girone.

Nell’altra, ultima, gara del girone A e di tutta la prima fase di torneo, Pioppo e Grisi si dividono la posta in palio, pareggiando 1-1 dopo i bei gol di Di Simone per i primi e Marchese per i secondi. A passare il taglio è il Grisì, per una migliore differenza reti rispetto al Pioppo e alla Carrubella.

Nell’altro raggruppamento, anche la Bavera termina a punteggio pieno. Lo fa in modo spettacolare, rimontando un doppio vantaggio del Carmine, grazie alla tripletta di Sucameli, alla doppietta di Ferraro e alla bella giocata di Marchese, che firma il 6-2 finale.

I ragazzi del Carmine, comunque, si qualificano al prossimo turno in virtù del criterio degli scontri diretti, che li vedono avanti rispetto al San Castrense. A nulla, quindi, è servita la vittoria monstre dei ragazzi di mister Balsano per 11-1 contro un già eliminato Villaciambra Malpasso. MVP l’11 Guadalupo, con 7 gol segnati.

A strappare il pass per i quarti è anche il Santa Teresa, che si accontenta del pareggio contro il San Martino. Al gol di Grimaudo ha risposto il solito Lo Giudice, che ha pareggiato i conti per il San Martino e ha regalato il secondo posto ai suoi. Di seguito quindi le classifiche complete e gli accoppiamenti dei quarti.

CLASSIFICHE

GIRONE A

PEZZINGOLI 15

AQUINO 12

SAN VITO 9

GRISÌ 2

CARRUBELLA 2

PIOPPO 2

GIRONE B

BAVERA 15

SAN MARTINO DELLE SCALE 12

SANTA TERESA 7

CARMINE 6

SAN CASTRENSE 6

VILLACIAMBRA MALPASSO 0

ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI

- Pezzingoli-Carmine

- ⁠Bavera-Grisì

- ⁠Aquino-Santa Teresa

- ⁠San Martino-San Vito