Torneo dei Quartieri, quarti di finale senza sorprese: tutte le big alla final four

Tutto facile per Bavera, San Martino, Aquino e Pezzingoli. Da lunedì iniziano le semifinali

MONREALE, 12 luglio - Termina la settimana dei quarti di finale del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale. Nessuna sorpresa sponda risultati: tutte le teste di serie hanno passato il taglio e si giocheranno l’accesso in finale.

La Bavera si guadagna il passaggio del turno battendo 2-0 il Grisì in un match complicato e fisico. Le reti di Lucchese nel primo tempo e di Ferraro nel secondo hanno chiuso la pratica granata per la formazione di mister Giovanni Lucchese.

San Martino che, nonostante l’espulsione del portiere titolare Randazzo, ha tenuto i nervi saldi e ha battuto il San Vito per 3-0, grazie alle reti di Catalano e di Manno, autore di una doppietta. MVP il secondo portiere Arcaio, che ha parato un rigore ed autore di diversi interventi fenomenali.

Anche l’Aquino spunterà nuovamente tra le migliori quattro del torneo, battendo per 3-0 il Santa Teresa nel derby della Circonvallazione. Mattatore della gara Samuele Lo Coco, autore di due gol che, sommati a quello di Emanuele Calderone, ha regalato il passaggio del turno alla squadra di frazione.

L’ultima squadra ad aggiungersi al novero delle migliori quattro è stato il Pezzingoli: gli Orange di mister Scalia hanno vinto in rimonta contro il Carmine per 4-1, grazie alle marcature di Scalia, Balsano, Canale e Failla. A nulla è servito il gol da rigore nei primi minuti di gara di Billetta per la squadra di quartiere.

Semifinali che si terranno lunedì e martedì 14 e 15 luglio: prima sarà il turno di Pezzingoli-San Martino, il giorno dopo chiuderà i giochi Bavera-Aquino. A dei quarti di finale dall’esito pronosticabile seguiranno due gare imprevedibili e tutte da vivere in un Torneo dei Quartieri che entra nella sua fase conclusiva.