Torneo dei Quartieri, è sempre il solito Aquino: biancorossi in finale dopo i rigori

Dopo il 2-2 del campo, la lotteria finale premia ancora i ragazzi di mister Crecco: eliminata una valorosa Bavera

MONREALE, 16 luglio - Il Conca d’Oro in visibilio ringrazia Aquino e Bavera: questa è l’immagine finale del match tra i campioni in carica e gli infallibili di mister Lucchese, che termina - come giusto che sia - in equilibrio.

Ma, si sa, nella fase ad eliminazione diretta il pareggio non è contemplato: i rigori, alla fine, premiano un’altra volta l’Aquino. Partita dai mille volti quella che valeva l’accesso alla finale della quarta edizione le Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale.

Avanti era andata la Bavera: la formazione di quartiere aveva messo la freccia per il sorpasso grazie alla rete al 25’ di Ferraro, un tiro pregevole che si insacca dove Campanella non può arrivare.

La risposta dell’Aquino non si fa attendere: cross al centro a cercare Cangemi, ma il difensore avversario Calvaruso tocca la sfera con il braccio, obbligando l’arbitro Callipo ad assegnare calcio di rigore per i biancorossi. Al 35’, è Lo Coco a siglare la rete del pareggio dal dischetto.

Il secondo tempo si gioca più sul piano fisico che sul piano tecnico: a distinguersi sono maggiormente i due portieri Campanella e Tafuri, imbattibili e provvidenziali nel mantenere la parità fino al 90’ inoltrato.

Aveva avuto l’occasione al 95’ Samuele Lo Coco per mandare l’Aquino in paradiso: il prodotto delle giovanili del Palermo, però, fallisce incredibilmente a tu per tu con il portiere avversario.

Si farà perdonare poco dopo: al 5’ del primo tempo supplementare, il 77 dell’Aquino si tuffa per deviare un tiro di Scalici e batte Tafuri. Ancora Lo Coco, Aquino avanti.

Sembra esser arrivato l’epilogo di una serata che già sa di odissea: in realtà, la Bavera non si arrende e trova il pareggio al 5’ del secondo tempo supplementare, con una magia da punizione di Sucameli.

Si deciderà tutto ai rigori: nonostante l’errore iniziale di Magnolia, l’Aquino si imporrà grazie al rigore decisivo di Cangemi e alle parate di Campanella sui tiri dal dischetto avversari di Pupella e Irosa.

Aquino in finale per la seconda volta consecutiva: affronterà il Pezzingoli, così come nella gara che ha aperto - in una cornice commovente - l’edizione 2025 del Torneo.

Un’edizione dove ha trionfato la passione, l’agonismo, la sportività e lo spirito di comunità, quella monrealese. In attesa dell’ultimo atto, giorno 19 luglio, tra Pezzingoli e Aquino: sempre nel ricordo di Andrea, Massimo e Salvo.