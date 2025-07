Torneo dei Quartieri, la finale si giocherà stasera

La fiaccolata per Andrea, Salvo e Massimo in programma sabato ha suggerito lo spostamento della data

MONREALE, 17 luglio – Si disputerà stasera, con fischio d’inizio alle ore 21,30, la finale del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, edizione 2025, che metterà di fronte il Pezzingoli e l’Aquino.

La decisione di anticiparla alla giornata di oggi è maturata ieri era, nel corso di un serrato confronto fra l’organizzazione e le due squadre, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono.

Il match, come è noto, si sarebbe dovuto giocare sabato sera, 19 luglio, giorno della commemorazione della strage di via D’Amelio, in cui vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta.

E proprio a causa di questa iniziativa, motivi di opportunità hanno consigliato di far giocare la partita in una data diversa. Quest’anno, infatti, fra le iniziative in programma c’è pure la fiaccolata in memoria di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, uccisi lo scorso 27 aprile in via Benedetto D’Acquisto. Logico pensare, pertanto, ad una massiccia partecipazione dei monrealesi all’iniziativa, a cominciare dai familiari e dall’amministrazione comunale. Un particolare, quest’ultimo, che ha fatto decidere lo spostamento della data della finale, nella considerazione, soprattutto, del fatto che il torneo di quest’anno è stato dedicato proprio ai ragazzi monrealesi.

La finale, pertanto, è stata spostata a stasera sera (17 luglio), con inizio alle ore 21,30, con telecronaca diretta. Sarà l’ultimo atto di una manifestazione che ha catalizzato l’attenzione degli sportivi monrealesi, che anche quest’anno hanno gremito gli spalti del campo sportivo Conca d’Oro.