Torneo dei Quartieri, trionfo Pezzingoli: Orange di nuovo sul tetto di Monreale

Finisce 4-2 la finale contro un mai domo Aquino. Tritone dedicato ad Andrea, Massimo e Salvo

MONREALE, 18 luglio - Si chiude col botto il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale. L’edizione 2025, come se fosse un piacevole scherzo di un beffardo destino, se la aggiudica il Pezzingoli.

Gli Orange di mister Scalia superano l’Aquino in una finale senza esclusione di colpi, piena di giocate clamorose. Finisce 4-2 al Conca d’Oro, gremito di folla.

Tra finezze e spunti da parte dei diversi talenti in campo, la gara è sempre stata imprevedibile e piacere da guardare. A sbloccarla è l’Aquino: al 38’, Lorenzo Calderone con un sinistro dalla distanza buca un fino a quel momento perfetto Piero Bonanno, autore di una serie di parate incredibili. Anche l’altro portiere Campanella si impegna, ma nulla può sul chirurgico tentativo di Andrea Balsano, che nel tempo di recupero della prima frazione trova la rete del pari per il Pezzingoli.

Ciò non fa demordere l’Aquino, che ritorna in vantaggio al 58’ quando il gioco riprende per il secondo tempo. Un cross al centro di Lo Coco trova la sfortunata deviazione di Rincione: nell’evitare che il pallone venisse messo in porta da un avversario, il braccetto Orange ha colpito il suo portiere.

Il Pezzingoli non si scoraggia e vola sulle ali dell’entusiasmo quando, poco dopo, dall’altra parte del campo si registra un altro autogol: calcio d’angolo, controllo di Tommaso Bonanno (con ogni probabilità col braccio) che poi tira e prende palo. Il pallone sbatte sul tacco di Campanella che non può nulla: al 62’ è 2-2.

Entrambe le squadre si “scornano” in campo per cercare il gol vittoria: al 71’, un lancio in avanti trova la corsa in profondità di Tommaso Bonanno, che rincara la dose e segna il 3-2 con un tocco sotto.

Il numero 14 è il protagonista assoluto della serata: trova anche il 4-2 che funziona da ghiaccio per partita, quando ormai il cronometro recitava il 92° minuto.

Quest’anno la rimonta folle non riesce all’Aquino, che cede il Tritone al Pezzingoli dopo il triplice fischio del signor Callipo. È festa arancione al campo Conca d’Oro: a festeggiare, oltre ai tifosi, allo staff e ai giocatori del Pezzingoli, anche tre angeli dal cuore arancionero, ovunque siano.

Si chiude quindi la quarta edizione del Torneo dei Quartieri di Monreale. Un’edizione speciale, dedicata alla memoria di tre giovani ragazzi, che abbiamo dovuto lasciare troppo presto.

Un’edizione che si è rivelata un successo: dodici squadre unite sotto un’unica bandiera, tutte con l’obiettivo di ricordare Andrea, Massimo e Salvo.

Un successo anche social: con più di un milione di interazioni tra visualizzazioni sulle dirette YouTube e nei post su Facebook e Instagram. Tutto merito dell’organizzazione alacre che parte dall’Associazione del Torneo, capeggiata da Alessio Tarallo e Sergio Casamento.

Il Torneo dei Quartieri ritornerà la prossima estate, riportando con sè la passione di una città intera e le emozioni che solo il pallone sa regalare.