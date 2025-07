Da Monreale a Campobasso, Matteo Lanza approda alla squadra molisana

Ha firmato un triennale con la società rossoblù. Giocherà in Serie C

CAMPOBASSO, 19 luglio – Un’altra promessa del calcio siciliano spicca il volo verso il profesi-sionismo. Matteo Lanza, terzino sinistro classe 2005 originario di Monreale, è ufficialmente un nuovo giocatore del Campobasso.

Il giovane difensore ha firmato un contratto triennale con il club rossoblù, abbracciando un proget-to ambizioso che punta a costruire futuro e identità.

Cresciuto con la passione per il pallone tra le strade e i campi della cittadina alle porte di Palermo, Lanza ha bruciato le tappe fin dai primi anni. Dopo essersi formato nei settori giovanili di Empoli, Palermo e Trapani, ha fatto il salto tra i “grandi” con la maglia del Licata, dimostrando in Serie D qualità tecniche e mentali da calciatore maturo, ben oltre i suoi vent’anni.

Mancino naturale, rapido, determinato, Lanza si distingue per la sua capacità di coniugare fase of-fensiva e copertura difensiva. Spinta, visione, personalità: sono queste le doti che hanno convinto il Campobasso a puntare su di lui per rafforzare la corsia sinistra.

“Essere qui è un onore. Campobasso non è una squadra qualsiasi: è un popolo – ha dichiarato Lanza dopo la firma alla società rossoblù – Ho visto quella curva anche solo in video, e mi è bastato per capire cosa significhi giocare per questa maglia. Vengo da Monreale, provincia di Palermo, ho fame, voglio crescere, ma soprat-tutto voglio meritarmi questa piazza. Voglio sentire quel boato dopo un mio recupero, dopo un assist, dopo una vittoria. E so che qui posso farlo. Il progetto del Lupo è ambizioso, ha den-tro passione vera, e per un ragazzo come me è impossibile non voler dare tutto, ogni giorno, per questi colori.”

Parole che raccontano non solo la determinazione del giovane monrealese, ma anche la consape-volezza di entrare in una realtà dove il calcio è identità, cultura e comunità. Campobasso ha scelto Lanza per costruire, ma anche per credere. E lui, dal canto suo, sembra avere tutte le carte in rego-la per lasciare il segno.