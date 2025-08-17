Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale: un mese dopo la finale è tempo di bilanci e ringraziamenti

Un'edizione particolare, che ha rispettato lo spirito con il quale era nata e con il quale si è disputata

MONREALE, 17 agosto – È già passato un mese dalla splendida finale del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, disputata al campo Conca d’Oro e vinta dal Pezzingoli.

Un’edizione particolare, inevitabilmente segnata dall’emozione e dalla memoria dei tragici eventi del 27 aprile, ma che ha saputo regalare grande spettacolo sportivo e momenti indimenticabili.

Ad un mese dalla fine l’organizzazione con il suo presidente Alessio Tarallo ha il piacere di ringraziare chi, insieme a lui, ogni anno mette passione, pazienza e tanta voglia nell’organizzazione di questo evento. In particolare: Sergio e Marco Casamento, senza dimenticare il contributo di Moreno Ferraro, Davide Sorrentino e Valentino Mirto.

Un ringraziamento va anche all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, al presidente del consiglio Marco Intravaia e all’assessore Salvo Giangreco, che con il suo amore per lo sport ha sempre sostenuto e supportato gli organizzatori.

Grazie di cuore ai presidenti delle squadre, ai dirigenti e ai calciatori, che hanno nel sangue questo torneo e ogni anno ci regalano spettacolo e passione. Un pensiero va anche ai nostri sponsor, fondamentali per la realizzazione dell’edizione appena conclusa.

Un grazie speciale alla squadra social e media, coordinata da Sergio Casamento e perfettamente supportata da Gabriele Rispetta, Pierpaolo La Torre, Francesco La Bruna e Paolo Lombardo, che ogni anno svolgono un lavoro prezioso.

Un ringraziamento anche a Vincenzo Tusa e Simone Billeci per la gestione impeccabile del Conca d’Oro.

Infine, grazie ai fotografi Federico Serra, Adriana Consagra e Manfredi Morello, che hanno immortalato le emozioni più belle del torneo.

Un sentito ringraziamento anche all’ASC Arbitri di Palermo diretta da Rosario Callipo e a tutti i suoi collaboratori, e naturalmente al nostro straordinario pubblico, che ha riempito il Conca d’Oro a ogni partita con entusiasmo e calore: siete stati spettacolari.

Il pensiero più grande, però, va alle famiglie Miceli, Pirozzo e Turdo, che in un momento tanto difficile hanno trovato la forza di essere presenti al campo, circondati dall’affetto di tutti.

Adesso è tempo di riordinare le idee e guardare avanti: la prossima edizione porterà con sé importanti novità, a partire da un nuovo format che presto sveleremo. Nel frattempo, a settembre, torneremo in campo con la seconda edizione della “Young Edition”, dedicata ai più piccoli.