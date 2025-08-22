Calcio, nuovo nome per grandi ambizioni: la Conca d’Oro si chiamerà Città di Monreale

Il presidente Fabrizio Reres: “Una scelta per rappresentare al meglio il nostro territorio attraverso un progetto che resta ambizioso”

MONREALE, 22 agosto - “È una decisione maturata insieme a tutto il direttivo sulla base di ragionamenti più ampi, tra cui quello di creare un legame maggiore tra squadra e territorio, con l’auspicio di riuscire a raggiungere traguardi ambiziosi portando in giro per la Sicilia il nome della nostra città”.

A dichiararlo è il presidente dell’ormai “Città di Monreale A.S.D.” Fabrizio Reres il quale, insieme a dirigenti e tecnici, ha voluto motivare il cambio di identità, ricordando peró l’importanza della precedente, ovvero la A.S.D. Conca d’Oro 1991: “Riteniamo doveroso - aggiunge Reres - onorare la storia ultra trentennale di una società importante del nostro territorio, nonché punto di riferimento per tanti giovani. Abbiamo ritenuto necessario allineare dal punto di vista societario la prima squadra con il settore giovanile e quindi con la scuola calcio, definendo dunque un’unico circuito capace di accompagnare e formare i nostri ragazzi all’interno di un percorso sano, secondo i principi che contraddistinguono lo sport. Tutto ció - spiega il presidente - darà solidità e credibilità alla società e, soprattutto, garanzie ai genitori, spesso costretti ad individuare alternative al di fuori del nostro territorio. A tutti loro dico che non sarà più necessario”.

Ebbene precisare che non si tratta di una rottura col passato, ma di una naturale evoluzione. Il cambio di nome rappresenta una visione più ampia: nuove energie, un’identità più forte, con continuità ed innovazione. Il colore sociale, sarà ancora il rossoblu. Diverse saranno, inoltre, le novità che la società intende proporre, come ad esempio un nuovo logo dal design moderno, già in fase di elaborazione, che verrà presentato al pubblico a metà settembre. Nei giorni precedenti, staff tecnico e dirigenti hanno oltretutto definitivo il calendario organizzativo della prossima stagione, dalla scuola calcio fino alla prima squadra, quest’ultima già impegnata nelle sessioni di preparazione precampionato.

La volontà è quella di garantite tutte le categorie, a partire dalle attività di base come Piccoli amici, Primi calci, Pulcini ed Esordienti, fino alle categorie dell’attività agonistica, ovvero Giovanissimi (under 14 regionali e under 15 provinciali), Allievi (under 16 regionali e under 17 provinciali) e Juniores (under 19). Intanto, la Prima squadra, è già impegnata nelle attività di preparazione precampionato, il cui programma prevede frattanto un test importante contro l’Athletic Club Palermo. L’appuntamento con la neopromossa in serie D, è fissato a giovedì 28 agosto alle 18:30 presso il campo sportivo Conca d’Oro di Monreale.

“Ritengo doveroso - conclude il numero uno di via Aldo Moro - esprimere gratitudine al sindaco Alberto Arcidiacono per averci concesso il patrocinio. Un sentito ringraziamento, invece, voglio rivolgerlo all’ex presidente, nonché mio amico, Piero Ferreri, per quanto prodotto in tutti questi anni e per i risultati ottenuti. Con la stessa passione e dedizione, sono certo che riusciremo a far crescere ulteriormente questo fantastico gruppo raggiungendo nuovi traguardi, così come è stato fatto in questi due anni, con la promozione in Prima categoria, partendo dalla Terza.