Torneo dei Quartieri, al via la “Young Edition 2025”

MONREALE, 3 settembre – I più piccoli lo stavano aspettando con impazienza ed arriva quindi il “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, Young Edition”.

Chi vuole partecipare ed essere inserito nella squadra del proprio quartiere e/o frazione può contattare l’associazione sui social o al numero 3911656949 scrivendo un messaggio con nome cognome data di nascita e indirizzo di residenza. L’associazione del torneo dei quartieri e delle frazioni di Monreale, è pronta quindi a dare il via alla seconda edizione della manifestazione dedicata ai più piccoli.

Quest’anno la novità sarà che il torneo sarà diviso in due categorie: la prima che comprende i nati dal 2011 al 2013 e l’altra copmprende quelli nati tra il 2014 e il 2016. Si parte dai 2011 perché è quell’età che da regolamento si resta fuori dal torneo degli adulti. Ognuno giocherà nel suo quartiere, se un quartiere non riuscirà ad allestire la squadra potrà unirsi ad un altro quartiere e/o frazione.

Il tutto si svolgerà al campo Archimede Pitagorico che ha messo gratuitamente a disposizione la struttura. Anche per i più piccoli sarà visibile la diretta delle partite con la telecronaca. Si va verso una giornata di sport per tutti i quartieri e le frazioni. A breve l’ufficialità della data di inizio che verosimilmente avverrà a metà settembre. Chi toglierà il titolo ai campioni in carica del San Martino?