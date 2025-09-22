Torneo dei Quartieri Young Edition, vincono Pezzingoli e San Martino delle Scale

I primi si sono imposti nella categoria 2014-16, i secondi in quella 2011-13

MONREALE, 3 settembre – I più piccoli lo stavano aspettando con impazienza ed arriva quindi il “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, Young Edition”.

La tanto attesa manifestazione dedicata ai più piccoli si è svolta sabato scorso al campo Archimede Pitagorico messo a disposizione dal gestore dell’impianto. Quest’anno l’organizzazione ha deciso di dividere in due categorie il torneo per meglio equilibrare la differenza di età. Alle 9 in punto ha preso via il torneo riservato alla categoria 2014-16 che ha visto la partecipazione di Pezzingoli, Carrubella, San Martino delle Scale, Bavera, Pioppo, Aquino. In questa categoria dopo una finale emozionante con il Carrubella l’ha spuntata ai rigori il Pezzingoli. Nella categoria 2011-2013 ad avere la meglio alla fine del torneo è stato per il secondo anno consecutivo il San Martino delle Scale.

Al di là dei risultati - afferma il presidente dell’associazione Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, Alessio Tarallo – è stata una bellissima giornata di sport, divertimento e aggregazione tra tutti i ragazzi, che si sono divertiti e ci hanno fatto divertire. Non potevamo chiedere di più. Questa è la seconda edizione che, nonostante il poco tempo organizzativo, é riuscita bene e ci dà più forza per riproporla anche il prossimo anno. Voglio ringraziare personalmente le squadre presenti, le dirigenze, i genitori e i piccoli campioni che hanno partecipato. Grazie anche all’amministrazione che è sempre presente in questi bellissimi momenti di sport, in particolare il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore allo sport Salvo Giangreco e il deputato regionale Marco Intravaia”.