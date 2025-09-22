Calcio: Prima Categoria. Il Città di Monreale si presenta al pubblico: “Abbiamo un progetto ambizioso”

Ieri sera i primi applausi sul palco di piazza Guglielmo

MONREALE, 22 settembre - Programmazione, obiettivi ed ambizioni: sono questi i punti affrontati ieri sera, nel corso della presentazione ufficiale del Città di Monreale, avvenuta in piazza Guglielmo.

Sul palco sono saliti dirigenza, staff tecnico e giocatori per presentare un progetto che vuole essere quanto mai ambizioso. La manifestazione, organizzata dal team manager Alessio Tarallo e condotta dal direttore di MonrealeNews Enzo Ganci, ha coinvolto un gran numero di cittadini, tra tifosi ed appassionati di calcio. Dopo una breve clip riguardante i momenti salienti dell’ultimo match stagionale che ha visto la promozione del roster in Prima Categoria, tra le mura amiche contro il Real Caccamo, è stato mostrato loro il nuovo logo, realizzato dal designer Davide Intravaia, insieme ai vertici societari.

Ad intervenire, sono stati il presidente Fabrizio Reres, il tecnico della prima squadra nonché direttore sportivo Sergio Maggio, il capitano Amedeo Vassallo ed il sindaco Alberto Arcidiacono (presenti pure l’assessore allo Sport, Salvo Giangreco ed il consigliere comunale, Ignazio Zuccaro). L’obiettivo, sarà quello di sostenere un campionato di vertice e di garantire una crescita costante, con l’auspicio di portare il nome della città presso palcoscenici sempre più importanti. Il roster normanno, sarà tuttavia messo alla prova già domenica 28 settembre, alle ore 15:30, presso il campo Conca d’Oro di Monreale, in occasione della prima giornata di campionato del girone A, contro il Ribera 1954.