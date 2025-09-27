Skip to main content
Calcio: Prima Categoria. Città di Monreale al debutto contro il Ribera 1954

· Calcio

Palla al centro alle 15.30 al campo Conca d’Oro di Monreale con ingresso gratuito

MONREALE, 27 settembre - Città di Monreale ai nastri di partenza: domani pomeriggio, alle 15.30, i biancazzurri guidati da mister Sergio Maggio esordiranno in Prima Categoria in occasione del match valido per la prima giornata di campionato del girone A.

L’appuntamento, in programma al campo sportivo Conca d’Oro di Monreale, rappresenta il primo test stagionale per i ragazzi capitanati da Amedeo Vassallo, che saranno chiamati ad affrontare il Ribera 1954, squadra proveniente dalla medesima categoria e che nella stagione precedente ha terminato il proprio campionato nella 6a posizione, rispetto alle 13 squadre del girone. L’obiettivo dei normanni, già da domani, sarà senz’altro quello di scrollarsi di dosso il sostantivo “matricola” che generalmente viene attribuito in questi casi. Il fischietto, sarà quello del signor Claudio Carrara della sezione di Marsala. Il match, come di consueto e compatibilmente alle condizioni logistiche, sarà trasmetto in diretta streaming e commentato da Filippo Alongi.

 

Un autogol al 90°

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 18 agosto – Lo diciamo senza polemiche preconcette e con la franchezza con cui siamo abituati a parlare. Dare in affitto all’Inps i locali di villa Savoia è una scelta che non condividiamo.

