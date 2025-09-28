Calcio: Prima Categoria. Il Città di Monreale stecca la prima

Al Conca d’Oro il Ribera 1954 fa festa imponendosi per 6-4

MONREALE, 28 settembre - Esordio da dimenticare per il Città di Monreale che questo pomeriggio, in occasione del match valido per la prima giornata di campionato di Prima Categoria del girone A, cade tra le mura amiche contro il Ribera 1954, con il risultato di 6-4.

Nonostante il gioco prodotto, il Città di Monreale non é riuscito ad imporsi, subendo tanto con le palle inattive. A sbloccarla, é la squadra ospite con De Luca, al 7’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo (0-1). La risposta normanna, invece, porta la firma di Grimaudo, con un tiro in scivolata, al 10’ di gioco (1-1) e, al 16’, con Arena, grazie al tiro di piatto approfittando della posizione del portiere Cusumano fuori dai pali (2-1). Da qui, il calo totale dei padroni di casa. Prima, al 20’, con La Bella grazie ad un tiro al volo (2-2) e, successivamente, il ribaltone grazie alle reti di Gambino al 26’ (2-3), di Morello al 28’ (2-4) e di Lo Iacono al 40’ (2-5).

Alla ripresa, il parziale resta inalterato fino al 72’. Dopo una serie di tentativi, i normanni riescono poi ad accorciare le distanze grazie a Ciccio Arena (3-5) e Di Stefano (4-5), una volta giunti al minuto 82. Se da un lato la squadra guidata da mister Sergio Maggio inizia a credere concretamente nell’impresa della rimonta, dall’altro lato, gli ospiti, riescono a blindare il vantaggio con la rete di Galluzzo (4-6), al 90’, chiudendo di fatto i giochi.