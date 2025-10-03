Calcio: Prima Categoria. Il Città di Monreale cerca il riscatto a Terrasini

Domani la prima trasferta stagionale dei biancazzurri dopo la sconfitta casalinga all’esordio. Fischio d’inizio alle 15.30 al campo comunale Salvatore Favazza

MONREALE, 3 ottobre – Metabolizzata la sconfitta contro il Ribera 1954 nella partita d’esordio, per il Città di Monreale é già tempo di ripartire e dovrà farlo, stavolta, lontano dal proprio pubblico, in occasione del match valido per la 2ª giornata di campionato di Prima Categoria, del girone A.

Dopo il negativo esordio casalingo, domani pomeriggio, pertanto, presso il campo comunale Salvatore Favazza, i ragazzi guidati da mister Sergio Maggio affronteranno il Renzo Lo Piccolo Terrasini, squadra proveniente dal campionato di Promozione in cui, la scorsa stagione, ha collezionato 11 punti nelle 26 gare disputate, posizionandosi all’ultimo posto rispetto alle 14 squadre totali del girone A.

L’appuntamento, sulla carta, risulta alquanto impegnativo. Il roster normanno, peró, avrà l’opportunità di ripartire da zero, avendo fatto tesoro delle indicazioni tecniche durante le ultime sessioni di allenamento, viste le anomalie analizzate riguardanti il match di domenica scorsa: fischio d’inizio alle ore 15.30, dirigerà la gara il signor Giuseppe La Porta della sezione di Palermo. La gara, compatibilmente con le condizioni logistiche, verrà trasmessa in diretta streaming. Il contenuto, sarà accessibile mediante link condiviso sulla pagina Facebook del Città di Monreale.