Calcio: Prima Categoria. Il Città di Monreale inverte la rotta a Terrasini

Finisce 3-0 contro il Renzo Lo Piccolo. Nel secondo tempo, la doppietta di Grimaudo e la rete di Gennaro decidono il match
TERRASINI, 4 ottobre - Prestazione impeccabile quella degli uomini guidati da mister Sergio Maggio che, questo pomeriggio, al “Favazza” di Terrasini, fanno bottino pieno superando il Renzo Lo Piccolo, per 3-0.
La prima parte di gara, viene caratterizzata dalla dinamicità e, soprattutto, dall’equilibrio che non permette ad entrambe le formazioni di prevalere. Una sfida aperta in grado di concedere manovre interessanti, anche se non concretizzate. L’approccio alla gara, da parte del Città di Monreale, é stato certamente differente rispetto alla gara d’esordio.
Per quanto riguarda la cronaca del match, il risultato di parità, tiene banco fino al minuto 61, quando l’inserimento in area di Sucameli con la palla al piede concede il tap-in vincente a Grimaudo per il gol del vantaggio (0-1). Lo stesso attaccante, si renderà autore di una doppietta 3’ più tardi, intercettando una palla col corpo e calciando verso la rete avversaria (0-2). Il doppio vantaggio, determina tuttavia l’espulsione del difensore locale con la maglia numero 3, Procida, per proteste all’indirizzo dell’arbitro. Gara che, di conseguenza, si fa in discesa per i normanni tanto da produrre la rete dello 0 a 3 grazie all’intuizione di Gennaro, che con un pressing sull’estremo difensore gialloblù, lo rapina della sfera, calciando sulla rete, giunti al minuto 71, decretando di fatto il risultato finale.
