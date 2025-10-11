Calcio: Prima Categoria. Contro l’Animosa Civitas Corleone il Città di Monreale vuole la prima vittoria in casa

Fischio d’inizio alle 15.30 al campo Conca d’Oro di Monreale

MONREALE, 11 ottobre - Dopo la vittoria conquistata a Terrasini contro il Renzo Lo Piccolo per 3-0, domani, capitan Vassallo e compagni dovranno sostenere nuovamente una prova di forza importante per centrare il primo successo stagionale tra le mura amiche.

Visto l’ultimo risultato, é infatti auspicabile che la sconfitta maturata in casa alla prima giornata di campionato del girone A contro il Ribera faccia riferimento ad un piccolo incidente di percorso. Tuttavia, archiviate le prime due pratiche, domani, sarà necessario scrivere un nuovo capitolo di questo percorso. L’avversario, porta il nome di Animosa Civitas Corleone, squadra proveniente dal medesimo campionato concluso, nella stagione 2024/25, all’ottava posizione, con 30 punti. In questa stagione, proprio come il Città di Monreale, il roster corleonese ha maturato al momento una sola vittoria, in occasione della precedente giornata di campionato, contro l’Atletico Marsala, terminata 4-1.

Per i biancazzurri, che hanno svolto regolarmente le sessioni di allenamento settimanali, sarà fondamentale ingranare quella marcia in più davanti ai propri sostenitori, per cancellare la prestazione negativa in occasione dell’esordio. La gara sarà diretta dal signor Claudio Ammirata della sezione di Palermo. Il match, come di consueto, sarà trasmesso in diretta streaming, fruibile mediante link condiviso sulla pagina Facebook del Città di Monreale.