Calcio: Prima Categoria. Monreale, la beffa arriva nel finale: fa festa il Corleone

La rete di Ribaudo, su errore difensivo, regala l’1-0 alla squadra ospite
MONREALE, 11 ottobre - Dopo la vittoria conquistata a Terrasini contro il Renzo Lo Piccolo per 3-0, domani, capitan Vassallo e compagni dovranno sostenere nuovamente una prova di forza importante per centrare il primo successo stagionale tra le mura amiche.
I ragazzi di mister Sergio Maggio, riescono a manifestare una certa supremazia, rispetto agli avversari, da un punto di vista fisico. Il primo tempo, comunque, non regala forti emozioni, se non in un’occasione in particolare.
Il Monreale, infatti, al minuto 44, ha la possibilità di passare in vantaggio su rigore, a seguito di un tocco di mano da parte del numero 2 del Corleone, Castiglione. Dagli 11 metri, peró, il capitano Vassallo non concretizza tale opportunità, lanciando la sfera sopra la traversa. Le due squadre, al termine della prima frazione di gioco, rifiatano sullo 0-0.
Alla ripresa, il Città di Monreale riesce a rendersi pericoloso con due punizioni importanti, battute alla perfezione da Diliberto, in grado di impensierire il portiere corleonese Lombardo, capace peró di neutralizzare la minaccia entrambe le volte. Tuttavia, i biancazzurri, vengono beffati al 4° giro d’orologio dei minuti di recupero, a causa di un’uscita a vuoto dell’estremo difensore normanno, Tafuri, sul numero 10 Ribaudo, che riceve palla con un lancio lungo e che a porta vuota sigla la rete dello 1-0, regalando i 3 punti ai propri compagni.
Un autogol al 90°
