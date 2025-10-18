Calcio: Prima Categoria. Trasferta insidiosa per il Monreale, domani la sfida contro il Sicilia FC

Fischio d’inizio alle 18 al campo Santocanale di Tommaso Natale: ingresso a pagamento

MONREALE, 18 ottobre - É tempo di rimboccarsi le maniche per la squadra guidata dal tecnico Sergio Maggio che domani, dopo la beffa subita la scorsa settimana nei secondi finali, dovrà raggiungere lo Sport Village di Tommaso Natale per affrontare un avversario insidioso, già noto al roster biancazzurro.

Si tratta del Sicilia Football Club, squadra che ha condiviso, nella scorsa stagione, il girone B del campionato di Seconda categoria con il team normanno, imponendosi al primo posto. Nei 2 match precedenti, l’allora Conca d’Oro riuscì a collezionare, contro gli avversari di domani, ben 4 punti, a seguito del pareggio maturato presso il capoluogo (1-1) e della vittoria ottenuta tra le mura amiche (2-1). Domani, però, sarà necessario scrivere un nuovo capitolo.

Al termine di queste 3 giornate di campionato di Prima categoria, il girone A vede il Sicilia F. C. alla 5a posizione con 6 punti mentre, capitan Vassallo e compagni, momentaneamente, impegnano il 7o posto con soli 3 punti, avendo dovuto pagare un conto salatissimo nelle 2 sfide casalinghe. Il test di domani, arriva in un momento delicato per i monrealesi, i quali dovranno dimostrare una volta e per tutte di essere in grado di garantire gioco e compattezza durante tutta la partita, evitando disattenzioni. A dirigere la gara, sarà il signor Angelo Luca Barbagallo della sezione di Palermo.

Non avendo, la squadra ospitante, richiesto l’autorizzazione al Comitato Regionale per trasmettere le gare interne, non sarà possibile produrre diretta streaming. Per accedere alla struttura ed assistere al match - secondo quanto stabilito dal Sicilia F. C. - é necessario acquistare il ticket dal costo di 5 euro, presso il loro store ufficiale di via Maqueda o direttamente all’ingresso dello Sport Village, domani, a partire dalle 16.30.