Calcio: Prima Categoria. Il Città di Monreale crolla a Tommaso Natale: contro il Sicilia FC finisce 2-1

Decidono le reti di Billetta e La Spisa. Nel finale Sucameli accorcia su calcio di rigore

PALERMO, 19 ottobre - É un’altra domenica da dimenticare per il Città di Monreale che, questo pomeriggio, al campo Santocanale dello Sport Village di Tommaso Natale, è caduto contro il Sicilia Football Club per 2-1, maturando la terza sconfitta stagionale.

La 4a giornata del girone A, ha visto comunque un netto miglioramento, in terminI di carattere e di gioco, da parte dei normanni. Tuttavia, l’atteggiamento non ha ripagato il lavoro prodotto, sia durante le sessioni di allenamento, che durante il match. Ad aprire le marcature, é il numero 44 Billetta, che con un tiro al volo defilato, al 28’, batte Tafuri, in posizione avanzata (1-0). Nella ripresa, ad aumentare le distanze, invece é La Spisa, che batte Tafuri su calcio piazzato dal limite dell’area di rigore, superando la barriera (2-0). Al minuto 80, il numero 3 del Sicilia F.C., Traore, costringe il signor Barbagallo ad indicare il dischetto, a causa di una gomitata ai danni di Virzì, in area di rigore: dagli 11 metri, sarà Sucameli a battere l’estremo difensore della squadra di casa, spiazzandolo (2-1). Il tentativo di rimonta, viene però debellato dagli scarsi minuti a disposizione, nonostante la voglia espressa dai monrealesi.