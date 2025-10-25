Calcio: Prima Categoria. Domani città di Monreale contro Atletico Marsala: vincere per ripartire

Fischio d’inizio alle 14:30 al campo Conca d’Oro di Monreale

MONREALE, 25 ottobre - Dopo la terza sconfitta stagionale, maturata la scorsa domenica a Tommaso Natale contro il Sicilia F. C., i ragazzi di mister Sergio Maggio, sono chiamati a reagire ed a dimostrare di saper uscire da questo momentaneo periodo negativo.

Domani, la quinta giornata del campionato di Prima Categoria (Girone A) sarà, infatti, una buona occasione per far riaccendere l’entusiasmo attorno all’ambiente biancazzurro, oltre che ai propri tifosi i quali, ancora, non hanno avuto modo di festeggiare all’ombra di monte Caputo. Nei due impegni casalinghi, capitan Vassallo e compagni, hanno sempre abbandonato il sintetico di via Aldo Moro sconfitti: all’esordio contro il Ribera e successivamente contro l’Animosa Civitas Corleone. L’unica vittoria, al momento, resta quella guadagnata a Terrasini contro il Renzo Lo Piccolo. Domani pomeriggio, al campo Conca d’Oro approderà il fanalino di coda del girone, cioé l’Atletico Marsala.

Il roster proveniente dalla provincia di Trapani, gode infatti di un solo punto in classifica, acquisito durante il primo test stagionale contro il team terrasinese. Si tratta di un match, almeno sulla carta, abbordabile. A pronunciare l’ultima parola, però, sarà come sempre il rettangolo di gioco. Il fischio d’inizio é programmato alle 14:30. Dirigerà il signor Giancarlo Sugamele della sezione di Trapani. Come di consueto, la gara verrà trasmessa in diretta streaming, fruibile attraverso il link condiviso sulla pagina Facebook del Città di Monreale.