Calcio: Prima Categoria. Il Città di Monreale “espugna” il Conca d’Oro: contro l’Atletico Marsala finisce 3-0

· Calcio

Prima vittoria casalinga per gli uomini di Maggio. Succede tutto nel secondo tempo con la doppietta di Sucameli e la rete di Arena su rigore

MONREALE, 26 ottobre - Il Città di Monreale, questo pomeriggio, é tornato finalmente a sorridere, con una vittoria importante davanti al proprio pubblico, contro un Atletico Marsala che, almeno nella prima frazione di gara, ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote ai ragazzi di mister Sergio Maggio.

Nei primi 45’, tanto equilibrio e zero emozioni. Nessuna delle due squadre, infatti, é riuscita a contraddistinguersi. Nella ripresa, la squadra di casa riesce a sbloccare il match con Giuseppe Sucameli. La prima volta, al 52’, con una botta sullo specchio sugli sviluppi di un calcio d’angolo (1-0) e, successivamente, al 57’, a conclusione di una manovra in ripartenza dei normanni, battendo, dopo il “coast to coast”, l’estremo difensore marsalese (2-0).

A mettere una forte ipoteca sul match, infine, sarà Ciccio Arena dagli 11 metri, ovvero all’87esimo giro di orologio, quando il direttore di gara indica il dischetto a seguito di una gamba alta da parte di un giocatore dell’Atletico Marsala, sullo stesso numero 10: al portiere Vinci, non é bastato intuire l’angolino basso e, con la sfera sulla rete, i normanni hanno potuto esultare per il gol del 3 a 0 e festeggiare per la seconda vittoria stagionale, nonché il primo successo sul sintetico del campo Conca d’Oro, davanti al proprio pubblico.

