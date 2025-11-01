Calcio: Coppa Sicilia. Domani la sfida tra Monreale e Animosa Civitas Corleone

Fischio d’inizio alle 15 al campo Santa Lucia di Corleone per i sedicesimi di finale

MONREALE, 1 novembre - La sosta campionato, legata alla festività di Ognissanti, lascia spazio alla coppa Sicilia e vedrà dunque il Città di Monreale impegnato, domani in trasferta, contro l’Animosa Civitas Corleone, squadra già nota al roster normanno.

La gara, valida per i sedicesimi di finale, arriva in un momento di serenità per i biancazzurri, considerando la vittoria maturata la scorsa domenica, per 3 a 0, contro l’Atletico Marsala, dopo aver attraversato un momento delicato. I ragazzi guidati da mister Sergio Maggio, pertanto, esordiranno in questo primo test della competizione con un morale differente. La squadra avversaria, é già nota. Si tratta dell’Animosa Civitas Corleone, già affrontata nel corso del campionato di Prima categoria, in occasione della 3a giornata, lo scorso 12 ottobre. In quell’occasione, capitan Vassallo e compagni, presso il sintetico di via Aldo Moro, subirono la beffa al minuto 94, con la rete di Ribaudo, a causa di un calo di lucidità nei secondi finali.

Ad oggi, il team corleonese, dopo 5 giornate di campionato, occupa la posizione numero 4 della classifica del girone A, avendo guadagnato un patrimonio di 12 punti e maturato una sola sconfitta, all’esordio, contro la capolista Sicilia Football Club, in quel di Tommaso Natale. I monrealesi, tuttavia, sono riusciti a collezionare soltanto la metà dei punti rispetto a quelli ottenuti dai padroni di casa di domani e, come già detto in precedenza, impegnano il 7° posto in classifica. Numeri che, comunque, potrebbero non influire nella sfida, nonostante le valutazioni fatte sulla carta, trattandosi di una competizione differente. L’appuntamento, domani, é fissato alle ore 15 al campo Santa Lucia di Corleone. Il fischietto, invece, é stato affidato al signor Giulio Callea della sezione di Agrigento.