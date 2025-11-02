Calcio: Coppa Sicilia. Monreale sconfitto: il primo round é del Corleone

I padroni di casa passano con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Blanda nella prima frazione di gioco

CORLEONE, 2 novembre - La gara di andata di questo sedicesimo di finale, va all’Animosa Civitas Corleone che, questo pomeriggio, tra le mura di casa del campo Santa Lucia, ha battuto il team monrealese per 1-0.

Il roster normanno, anche in Coppa Sicilia, non è riuscito, dunque, ad imporsi contro la formazione corleonese e, come in occasione della 3a giornata di campionato del girone A, è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco col capo chinato. Anche stavolta, la rete é arrivata in contropiede.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, infatti, i padroni di casa, quando l’orologio segnava il minuto 26, hanno superato i biancazzurri tramite la ripartenza di Li Castri che, giunto alla trequarti, ha consentito al compagno di squadra Ribaudo di entrare palla al piede in area e di effettuare un passaggio in diagonale per Blanda, autore del tap-in vincente, guadagnando così il primo round.

Si tratta, comunque, di un risultato, almeno sulla carta, gestibile. I ragazzi guidati da Sergio Maggio, avranno, infatti, l’obbligo morale di ribaltare l’esito finale di questo pomeriggio in occasione della gara di ritorno, ovvero mercoledì 12 novembre al campo Conca d’Oro di Monreale. Intanto, in settimana, proseguiranno gli allenamenti per la prossima sfida di campionato, che vedrà i biancazzurri in trasferta contro la capolista Sferracavallo, domenica prossima alle ore 14:30 al campo Franco Lo Monaco di Mondello.