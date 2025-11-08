Calcio: Prima Categoria. Il Monreale sfida la capolista: domani il test contro lo Sferracavallo

Fischio d’inizio alle 14,30 al campo Franco Lo Monaco di Mondello

MONREALE, 8 novembre – Archiviato il primo turno di Coppa Sicilia, il Città di Monreale si appresta a sostenere un altro dei test importante stagionale, ovvero quello contro la capolista del girone A.

Domani pomeriggio, nel match valido per la 6ª giornata di campionato, i biancazzurri saranno infatti impegnati contro lo Sferracavallo, matricola della categoria, alla pari del Monreale. Ciononostante, il roster della borgata marinara, al momento, primeggia in classifica con di 13 punti, grazie alle 4 vittorie guadagnate ed all’unico pareggio maturato. Nel percorso dei primi 5 test stagionali, i rossoverdi, si sono già imposti contro altre squadre di spessore, tra cui il Città di Cinisi ed il Sicilia FC. Nella scorsa stagione, la squadra guidata da mister Sergio Maggio, non era mai riuscita ad ottenere il punteggio pieno contro lo Sferracavallo.

Nello specifico, la cronaca, ci rammenta che sia nel campionato di Seconda Categoria che in Coppa Trinacria, il roster normanno ha ottenuto, contro i prossimi avversari, un pareggio ed una sconfitta, in entrambe le competizioni. Il club di via Aldo Moro, comunque, è disposto, sportivamente parlando, a vendere cara la pelle ed a tentare di invertire il trend negativo dettato dai precedenti. In settimana, la squadra capitanata da Amedeo Vassallo - momentaneamente ai box per dei fastidi muscolari - ha svolto regolarmente le sedute di allenamento, anche in ottica “fattore campo”, considerando la terra battuta che caratterizza il rettangolo di gioco del campo Franco Lo Monaco.

Il fischio d’inizio, é in programma alle ore 14:30. La direzione della gara, è stata affidata al signor Giacomo Sciacca della sezione di Marsala. Compatibilmente con le condizioni logistiche, sarà possibile, inoltre, fruire del match attraverso diretta streaming, accessibile attraverso il link condiviso sulla pagina Facebook del Città di Monreale.