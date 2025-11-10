Calcio: Prima Categoria. Monreale sconfitto, al “Franco Lo Monaco” festeggia lo Sferracavallo

I padroni di casa vincono 2-1 contro il team biancazzurro

PALERMO, 10 novembre – Ancora un pomeriggio da dimenticare per i ragazzi guidati da mister Sergio Maggio che ieri pomeriggio, in occasione della 6ª giornata del campionato di Prima Categoria, girone A, si sono arresi contro lo Sferracavallo, per 2-1.

Al campo Franco Lo Monaco, dunque, non c’è stato alcun cambio di trend rispetto ai precedenti della scorsa stagione, in cui il roster normanno, tra campionato e coppa, non è riuscito ad andare oltre il pareggio sfidando proprio i rossoverdi. Riguardo la cronaca del match di ieri, le reti restano inviolate fino al 25’ quando, tra i padroni di casa, decide di salire in cattedra Di Giorgi, che sigla il gol dell’1-0. La squadra ospite, per rispondere “presente”, dovrà attendere, invece, la seconda frazione di gara.

Intorno al minuto 50, infatti, a pareggiare i conti, sarà il solito Ciccio Arena, per la rete dell’1-1. Il lavoro prodotto dal club di via Aldo Moro, peró, viene poco dopo vanificato dal gol di Cernigliaro, che porta nuovamente lo Sferracavallo in vantaggio. La strada, per il Monreale, si farà ancora più in salita un paio di minuti dopo, quando il signor Giacomo Sciacca della sezione di Marsala estrae all’indirizzo dell’esterno monrealese Gabriel Manno il cartellino rosso, a causa di una scorrettezza nei confronti di un giocatore avversario.

Il Monreale, termina dunque in 10 uomini il match sulla terra di terreno di gioco di Mondello, abbandonandolo a capo chinato. Tuttavia, già da domani, i ragazzi capitanati da Amedeo Vassallo saranno a disposizione del tecnico per preparare la sfida infrasettimanale di Coppa Sicilia, ovvero quella di mercoledì 12 novembre contro l’Animosa Civitas Corleone, per il ritorno del sedicesimo di finale.