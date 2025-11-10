Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo continua a sognare: terza vittoria di fila per i gialloverdi

Gli uomini di mister Garda si sono imposti anche sul Borgo Vecchio: pioppesi in testa alla classifica

MONREALE, 10 novembre - Che momento per il Real Pioppo: la squadra di mister Roberto Garda continua a sorprendere in questo avvio di campionato per quanto concerne la Terza Categoria. Dopo le vittorie contro Palazzo Adriano e Fada U21, i gialloverdi si sono imposti anche contro il Borgo Vecchio Molo Santa Lucia.

In una gara difficile, resa ancora più complicata dal terreno del Campo Delfini, quasi impraticabile a causa della copiosa pioggia che ha caratterizzato la giornata di ieri, i gialloverdi tengono botta fino alla fine, trovando la rete del vantaggio al 91’ con il guizzo di Randazzo, liberato da Cangemi con un filtrante prelibato che - nonostante il fango e l’acqua - arriva perfettamente al 24 pioppese, abile a scartare il portiere avversario e a depositare in porta il pallone che vale altri tre punti pesantissimi per il Real Pioppo.

Real che, ad oggi, guida la classifica del Girone della Terza Categoria palermitana. Un inizio favoloso dei ragazzi di mister Garda, con l’obiettivo di mantenere questo rendimento fino al termine della stagione. Adesso testa al prossimo impegno: domenica prossima, alle ore 15, al Conca d’Oro di Monreale, è in programma la sfida di campionato contro l’Altofonte FC.