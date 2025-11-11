Calcio: Coppa Sicilia. Domani il Monreale sfida il Corleone per l’accesso agli ottavi

All’andata la sputarono i corleonesi per 1-0. Fischio d’inizio alle 15 al campo Conca d’Oro

MONREALE, 11 novembre - Per il Città di Monreale è tempo di Coppa Sicilia e domani pomeriggio, al campo Conca d’Oro di via Aldo Moro, la squadra sarà chiamata ad affrontare nuovamente l’Animosa Civitas Corleone, in occasione del match di ritorno dei sedicesimi di finale.

Nella gara di andata, disputata lo scorso 2 novembre allo Stadio Santa Lucia, i corleonesi si sono imposti con il risultato di 1-0 nei confronti del team biancazzurro grazie alla rete di Blanda, sugli sviluppi di un contropiede, durante la prima frazione di gara. La vittoria del primo round, ha permesso al club giallorosso di poter ottenere due risultati su tre per il passaggio del turno. I biancazzurri, dunque, per guadagnare gli ottavi di finale, dovranno, nel corso dei 90’ regolamentari, vincere con almeno due gol di scarto. Nello scenario di un possibile 1- 0 in favore dei normanni, le due squadre, saranno costrette a sostenere i tempi supplementari e, in caso di invariabilità del punteggio, finanche i rigori.

Nonostante l’impegno domenicale del campionato, i ragazzi capitanati da Amedeo Vassallo, già nella giornata di ieri, sono stati impegnati nella prima seduta di allenamento, preparatoria al match di coppa. I biancazzurri, saranno a disposizione del tecnico Sergio Maggio anche oggi, nel tardo pomeriggio, per definire le ultime indicazioni, prima della gara di domani. Il calcio d’inizio é in programma alle ore 15: arbitrerà il signor Giovanni Maggiore della sezione di Palermo. La gara, sarà trasmessa in diretta streaming, accessibile attraverso il link condiviso sulla pagina Facebook del Città di Monreale.