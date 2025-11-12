Calcio: Coppa Sicilia. Il Monreale c’è: batte il Corleone e vola agli ottavi

Il risultato finale è di 2-0. Decidono le reti di Di Stefano e Grimaudo

MONREALE, 12 novembre - É un risultato positivo e, per certi aspetti, anche riduttivo quello maturato questo pomeriggio dal Città di Monreale al campo Conca d’Oro, contro l’Animosa Civitas Corleone, nella gara di ritorno valida per i sedicesimi di finale.

Il roster di via Aldo Moro, autore di una grande prestazione, ha infatti ribaltato l’1-0 subito lo scorso 2 novembre al campo Santa Lucia di Corleone, in occasione del match di andata. Dal fischio d’inizio, capitan Vassallo e compagni, hanno saputo gestire alla perfezione la partita, senza mai rischiare. A sbloccare il match, ci pensa Di Stefano che, al 10’, riceve palla in area con le spalle alla porta e, nonostante la marcatura del corleonese Sabatini, riesce a liberarsi per calciare, gonfiando la rete (1-0). Il raddoppio, invece, arriva al minuto 83 quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il numero 7 del Corleone, Cancemi, toglie con le mani la sfera dallo specchio, su ribattuta di testa da parte di Grimaudo. È a quel punto che il direttore di gara, Giovanni Maggiore, estrae il rosso all’indirizzo del giocatore della squadra ospite, indicando il dischetto. Sarà lo stesso Grimaudo a calciare dagli 11 metri, battendo l’estremo difensore giallorosso per la rete del 2-0, utile ad accedere direttamente agli ottavi di finale senza sforare i minuti regolamentari.