Calcio: Prima Categoria. Domani il Monreale sfida il Puntorosa in trasferta

Fischio d’inizio alle 14:45 al campo sportivo Antonino Li Cauli di Piana degli Albanesi

MONREALE, 14 novembre - Il Città di Monreale domani pomeriggio dovrà riprendere il proprio cammino lungo il percorso insidioso del campionato di Prima Categoria e ad attenderlo, in territorio arbëreshë, saranno gli avversari dell’A.S.D. Puntorosa Calcio.

L’appuntamento, arriva in un momento positivo per capitan Vassallo e compagni i quali, negli ultimi due appuntamenti, hanno dimostrato di saper vendere cara la pelle, esprimendo all’interno del rettangolo di gioco un atteggiamento migliore. Nonostante la sconfitta per 2 a 0 contro lo Sferracavallo, domenica scorsa, gli uomini guidati da mister Sergio Maggio,

infatti, sono stati in grado di contenere i padroni di casa, rendendo loro il gioco poco facile. La medesima condotta, ha poi portato i frutti desiderati nell’impegno di Coppa Sicilia, tre giorni fa. I biancazzurri, hanno di fatto raggiunto l’obiettivo, ovvero quello di accedere agli ottavi di finale, grazie alle 2 reti di scarto realizzate da Di Stefano e dal solito Grimaudo.

Domani, però, sarà necessario scrivere un nuovo capitolo. Al campo sportivo Antonino Li Cauli di Piana degli Albanesi, il roster normanno dovrà fare i conti con una squadra che, allo stato attuale, ha guadagnato soltanto 4 punti, grazie alla vittoria nella partita d’esordio contro la Primavera Marsala ed al pareggio maturato contro il Renzo Lo Piccolo Terrasini, impegnando dunque il 9o posto in classifica, a soli 2 punti dal Monreale.

La minima differenza in termini di punteggio, almeno sulla carta, rende ancora più interessante il match valido per la 7a giornata di campionato del girone A che, per l’occasione, sarà diretto dal signor Michele Marchese della sezione di Palermo. Compatibilmente alle condizioni logistiche, verrà trasmessa, frattanto, la diretta streaming della gara, accessibile attraverso il link condiviso sulla pagina Facebook del Città di Monreale.