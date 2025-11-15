Calcio: Terza Categoria. Missione Altofonte per il Real Pioppo al campo Conca d’Oro

I gialloverdi sono attesi dalla sfida contro gli altofontini: calcio di inizio domani alle ore 15:30

MONREALE, 15 novembre - Il Real Pioppo non vuole smettere di sognare: dopo le tre vittorie consecutive, gli uomini di mister Garda non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Al Conca d’Oro, domani domenica 16 novembre, è attesa la sfida tra i pioppesi e il ritrovato Altofonte FC.

I gialloblù, che hanno ripreso l’attività federale nella stagione in corso, sono attualmente a metà classifica con 4 punti conquistati, ma con una partita in meno dovuta all’impraticabilità del campo Pino Puglisi di Altofonte, in occasione della gara della scorsa domenica contro il Fada.

Per i ragazzi di mister Garda, invece, la gara di domani sarà il giusto momento per dare nuova linfa alla striscia positiva che è in essere da inizio campionato. Fischio di inizio alle ore 15:30 al campo Conca d’Oro di Monreale: arbitra la partita il signor Luca Di Stefano. Sarà disponibile la diretta live dell’incontro sul canale YouTube del Real Pioppo.