Calcio: Prima Categoria. Il Monreale crolla a Piana degli Albanesi contro il Puntorosa

Il risultato finale è di 3-1 per i padroni di casa: pesano le reti di Catanzaro, Pilo e Guglielmino. Sucameli accorcia, ma non basta

PIANA DEGLI ALBANESI, 15 novembre - Il Città di Monreale crolla a Piana degli Albanesi e perde quota in termini di classifica a causa della vittoria Puntorosa Calcio che sorpassa, di fatto, la squadra normanna, nel match valido per la 7ª giornata di campionato di Prima categoria, girone A.

La squadra guidata da mister Sergio Maggio resta, dunque, a quota 6 punti, cedendo il passo agli avversari che, fermi a 4, vincono lo scontro diretto e scavalcano i monrealesi, appropriandosi dell’ottava posizione.

Ai padroni di casa sono bastati appena 7’ per sbloccare il match: sugli sviluppi di un traversone, la palla, scavalcando i guanti di Campanella, é terminata sui piedi del capitano Catanzaro che, libero da marcature, ha appoggiato in rete (1-0). Il raddoppio, avviene invece a due giri d’orologio dalla ripresa. Il Puntorosa, in occasione di un corner, é riuscito a procurarsi un calcio di rigore per un presunto tocco di mano da parte di Lepre. A nulla sono servite le proteste dei monrealesi all’indirizzo del signor Michele Marchese che ha confermato la propria valutazione. Dagli undici metri, è stato il numero 7 Kevin Pilo a spiazzare l’estremo difensore normanno e ad aumentare il punteggio sul tabellino (2-0).

La reazione dei biancazzurri, oggi in tenuta rossoblu, non s’è fatta attendere. Un contatto scomposto all’interno dell’area di rigore su Corrao, ha obbligato il direttore di gara ad indicare nuovamente il dischetto. A riportare in partita il club di via Aldo Moro, ci ha pensato Sucameli, anche lui capace di spiazzare il portiere avversario (2-1). Lo sforzo dei normanni, è stato però vanificato al 61’, grazie ad un inserimento di Guglielmino che, su assist di Catanzaro, è riuscito a battere nuovamente Campanella, ripristinando la condizione precedente relativa ai due gol di scarto (3-1) e collocando il bottino pieno in cassaforte, dopo circa un quarto d’ora dalla ripresa.