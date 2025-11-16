Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo travolgente: la manita all'Altofonte vale la quarta vittoria di fila

Una doppietta di un super Ciriminna, due punizioni magistrali di Calderone e Parlato e il guizzo di Dalfino: il Real Pioppo sa solo vincere

MONREALE, 16 novembre - Non vi era segnale migliore possibile che il Real Pioppo poteva dare oggi: al campionato, agli avversari, a sé stesso.

I gialloverdi, trascinati da una torcida prestigiosa e che merita altre categorie, travolgono l'Altofonte in una gara sentita e di vitale importanza per il prosieguo del campionato. Non c'è stata partita al campo Conca d'Oro, il risultato è esplicativo: un netto 5-0 agli avversari, travolti dallo strapotere della banda di mister Garda.

La partita era stata chiaramente indirizzata già nel primo tempo grazie al bomber Dario Ciriminna: il 9 si sblocca con due giocate da vero attaccante, che dirottano il Real Pioppo sul binario migliore. Al 18' viene pescato in area di rigore e trafigge uno dei tanti ex della gara, l'estremo difensore Vincenzo Bonanno, mentre cinque minuti dopo riesce a sfruttare un errore della difesa avversaria e a scrivere nuovamente il suo nome nel tabellino.

Verso la fine del primo tempo, tutta la platea del Conca d'Oro deve alzarsi in piedi ed applaudire Emanuele Calderone: da punizione - distante quasi 40 metri - l'attaccante gialloverde ha creato una parabola perfetta che si è andata ad insaccare in porta, senza lasciare scampo al portiere avversario. Un gesto tecnico sopraffino, imitato nella miglior maniera dal giovane Stefano Parlato che, al 54', trova nell'altra metà campo il 4-0, sempre su calcio di punizione.

Il punto finale in questo saggio calcistico ad opera Real Pioppo lo mette Dalfino: al 79', il numero 70 ruba palla alla difesa altofontina e sigla il 5-0 a porta sguarnita. Poco da aggiungere: il Real Pioppo trova la quarta vittoria consecutiva con un pokerissimo pregiato. I gialloverdi sono attualmente in prima posizione nella classifica del Girone B di Terza Categoria palermitana. 12 punti in quattro gare sono un bottino cospicuo e che, per un’altra notte, fa sognare gli appassionati tifosi pioppesi, chiamati a sostenere mister Garda e giocatori nel prossimo incontro in trasferta contro la formazione U21 della Sport Palermo.