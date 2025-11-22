Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo non vuole fermarsi: domani sfida alla Sport Palermo

I gialloverdi inseguono la quinta vittoria consecutiva
MONREALE, 22 novembre - Non vuole saperne di fermarsi il Real Pioppo: la squadra del presidente Parlato, dopo le quattro vittorie consecutive dall’inizio del campionato, vuole proseguire il suo momento d’oro.
Il prossimo impegno sarà l’insidiosa trasferta in casa della Sport Palermo U21, seconda squadra del sodalizio palermitano, militante attualmente nel campionato di Promozione.
Dopo la super vittoria contro l’Altofonte, i ragazzi di mister Garda non devono farsi distrarre, cercando di mantenere la stessa concentrazione anche nella gara contro il fanalino di coda del campionato. La formazione U21 della Sport Palermo, infatti, ha raccolto solamente 3 punti, frutto di una vittoria in quattro gare, mettendo a segno attualmente il peggior score del Girone B della Terza Categoria palermitana.
Ciò non deve però assolutamente condizionare le menti dei ragazzi pioppesi, chiamati a comporre la quinta sinfonia di una stagione iniziata in maniera perfetta. Calcio di inizio al Centro Pisani di Palermo alle ore 15: arbitra la sfida il signor Federico Rancatore. Match visibile in chiaro sul canale YouTube del Real Pioppo.
Articoli correlati
Articoli correlati mobile
Un autogol al 90°
MONREALE, 18 agosto – Lo diciamo senza polemiche preconcette e con la franchezza con cui siamo abituati a parlare. Dare in affitto all’Inps i locali di villa Savoia è una scelta che non condividiamo.