Calcio: Prima Categoria. Periodo delicato, il Monreale riparte dal Palermo Calcio Popolare

Match valido per l’8ª giornata di campionato: fischio d’inizio domani alle 15 al campo sportivo Conca d’Oro

MONREALE, 22 novembre - É un periodo tutt’altro che positivo quello che sta attraversando il Città di Monreale che, nonostante la qualificazione in Coppa Sicilia agli ottavi di finale, nell’ambito del campionato di Prima Categoria, non è riuscito ancora ad imporsi secondo le aspettative d’inizio stagione.

Anche in occasione dell’ultimo test, sulla carta abbordabile, i biancazzurri hanno dovuto abbandonare il campo “Li Cauli” di Piana degli Albanesi col capo chinato, dopo il risultato finale di 3-1 in favore del Puntorosa Calcio. Domani pomeriggio, sul sintetico di via Aldo Moro, capitan Vassallo e compagni dovranno dimostrare di poter superare tali criticità, possibilmente legate ad un fattore mentale, in quel che può essere definito un altro scontro diretto, sia in chiave salvezza e sia in termini di accesso ai playoff, considerando la minima differenza di punteggio che abbraccia il gruppo di 6 squadre da metà classifica in giù.

L’avversario, è il fanalino di coda del girone A, ovvero il Palermo Calcio Popolare. Il Club del “Genio”, dopo 7 partite, ha guadagnato 1 solo punto, ovvero quello del match di esordio, contro Delfini Sporting Arenella. I biancazzurri, sprofondati nella zona rossa della classifica, sono fermi ad un patrimonio di 6 punti, all’11a posizione. I ragazzi guidati da mister Maggio, sono chiamati, dunque, a raccogliere i frutti del duro lavoro svolto in queste mesi. L’obiettivo, è certamente quello di trattenere il pieno bottino tra le mura amiche per dare una scossa motivazionale all’intero organico per preparare con solerzia e serenità la gara ostica successiva. Domani pomeriggio, il fischio d’inizio è fissato alle ore 15: dirigerà il signor Giorgio Biagio Ciaccio della sezione di Palermo. Compatibilmente alle condizioni logistiche, sarà trasmessa la diretta streaming del match.