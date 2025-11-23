Calcio: Prima Categoria. 3-0 al Palermo Calcio Popolare, il Monreale torna alla vittoria

Decisive le reti di Di Liberto, Grimaudo e Gennaro. Tafuri impeccabile nel penalty

MONREALE, 23 novembre - Pomeriggio di festa per la squadra capitanata da Amedeo Vassallo che, in occasione del match valido per l’8 a giornata di campionato del girone A, ha superato il Palermo Calcio Popolare con un netto risultato di 3-0.

La vittoria, è arrivata tra le mura amiche del campo sportivo Conca d’Oro, dopo la recente sconfitta esterna contro il Puntorosa Calcio, in quel di Piana degli Albanesi. La squadra guidata da mister Sergio Maggio, ha dovuto peró attendere 1 ora di gioco per dimostrare la propria supremazia sul rettangolo verde.

Le reti, anche per merito degli avversari, sono rimaste infatti inviolate fino al 60’ di gioco quando, su un calcio di punizione dal limite, a seguito della battuta rasoterra siglata dal difensore biancazzurro Vito Porzio, Gabriel Di Liberto devia con un tocco la sfera ingannando il portiere avversario (1-0). Il gol del raddoppio, invece, porta la firma del solito Roberto Grimaudo che, su un cross di Zummo, prima ci prova col destro e, trovando il guantone del portiere, la mette dentro di testa, sulla stessa ribattuta (2-0).

La squadra del “Genio”, ha la possibilità di accorciare le distanze ma, a negare loro l’opportunità, ci pensa un impeccabile Tafuri. Dagli 11 metri, dopo un contatto di Ciccio Arena su Bracia, valutato irregolare dall’arbitro Ciaccio, lo stesso numero 10 verrà ipnotizzato dall’estremo difensore normanno, bravo ad individuare la traiettoria. A mettere un punto sul capitolo di questa giornata, infine, sarà Gabriele Gennaro il quale, con un colpo di testa su assist perfetto di Spalletta, si aggiungerà sul tabellino delle marcature, siglando l’ultima rete prima del triplice fischio (3-0).