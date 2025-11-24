Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo non conosce sosta: battuta anche la Sport Palermo U21

Devastante poker dei ragazzi di mister Garda che inanellano la quinta vittoria di fila

PALERMO, 24 novembre - Il Real Pioppo non si stoppa più, non sa più smettere di vincere. I gialloverdi danno nuova linfa vitale alla striscia positiva che li vede come protagonisti assoluti del Girone B di Terza Categoria palermitana.

Un percorso netto dei ragazzi di mister Garda, che in data odierna hanno liquidato la pratica Sport Palermo U21 con un netto 4-0 al Centro Sportivo Pisani. Gara incanalata subito su un binario preferenziale per i gialloverdi: già dal 5’ di gioco, quando D’Amico viene mandato in porta da Randazzo e, davanti al portiere, non può non portare in vantaggio il Real. Al 18’ è il turno di Dario Ciriminna: il bomber gialloverde si libera della marcatura avversaria e conclude la sua corsa verso la porta con una conclusione precisa che si insacca, siglando il 2-0.

Nella ripresa non cambia il tran tran: copione che rimane invariato e Real Pioppo che continua a dominare. Il terzo sigillo lo mette nuovamente Dario Ciriminna: errore in fase di impostazione della Sport Palermo, con D’Amico e Ciriminna che si ritrovano soli davanti al portiere. Il primo serve il secondo che a porta sguarnita fa 3-0 al 59’.

Vicini al 90’, il Real Pioppo rende ancora più pesante l’attivo con la rete del definitivo 4-0: cross vellutato di Peppe Venturella, che pesca in area Emanuele Calderone che controlla, scavalca il portiere avversario con un sombrero e deposita in porta il pallone del quarto ed ultimo gol di giornata. Spettacolo sugli spalti ed in campo: il Real Pioppo continua a vincere e a regalare gioie ai suoi tifosi. La banda di mister Garda è sempre più prima per quanto concerne il Girone B del campionato palermitano di Terza Categoria.

Sulle ali di questo perpetuo entusiasmo, il Real Pioppo si lancia verso il prossimo impegno, l’atteso scontro contro la Vigor Borgetto: la classica gara di cartello del torneo, tra prima e seconda in classifica.