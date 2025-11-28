Calcio: Prima Categoria. Per il Monreale domani una difficile sfida in casa del Cinisi

Fischio d’inizio alle 14:30 al campo comunale, per il match d’anticipo contro la terza in classifica

MONREALE, 28 novembre - Anche se maturata contro gli ultimi della classe, la vittoria contro il Palermo Calcio Popolare della scorsa domenica ha concesso ai monrealesi la possibilità di risollevare il morale e di allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Tale serenità ha certamente favorito i biancazzurri durante le sessioni settimanali di allenamento il cui focus, ovviamente, è stato incentrato sul Città di Cinisi, terza potenza del girone A del campionato di Prima categoria, in termini di punteggio. Il divario tra il club di via Aldo Moro ed il prossimo avversario, in classifica, è di 9 punti, gli stessi guadagnati da capitan Vassallo e compagni. Il roster “cinisaro”, si distingue non tanto per le reti siglate - 17 in totale, contro le 16 del Monreale - bensì per i gol subiti e si conferma, almeno per il momento, la 2a miglior difesa del campionato, avendo raccolto la sfera dalla rete soltanto sei volte.

Allo stato di fatto, in queste otto partite, la terza classificata ha maturato solo vittorie, a parte le due sconfitte registrate contro lo Sferracavallo e contro il Sicilia Football Club, impegnanti rispettivamente il 1o ed il 2o posto in classifica. Il team guidato da mister Sergio Maggio, invece, soffre non poco sulle retrovie, godendo di una differenza reti pari a 2. Con tre vittorie e cinque sconfitte, occupa infatti la sesta posizione ed è distante 6 unità dalla zona playoff. Per il roster normanno, la strada, s’è fatta in salita e, facendo riferimento ai numeri, quello di domani, potrebbe essere un match alquanto delicato. Nulla, nel calcio, è però impossibile. Il fischio d’inizio, domani, è in programma alle 14:30 al campo comunale di Cinisi. Arbitrerà il signor Lorenzo Poma della sezione di Trapani. Compatibilmente alle condizioni logistiche, verrà garantito, dal club ospitante, il servizio di diretta streaming del match.