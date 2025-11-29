Calcio: Terza Categoria. Si ferma il Real Pioppo: rinviata la gara contro la Vigor Borgetto in segno di lutto

La società gialloverde ha rilasciato un comunicato ufficiale: domani non si gioca

MONREALE, 29 novembre – Si ferma anche il Real Pioppo dopo il tragico incidente che ieri, all'altezza dello svincolo di Altofonte, ha portato via la vita a Valeria Di Giorgio, infermiera di 53 anni, e la madre 78enne Angelica Ganci. La scomparsa delle due donne, originarie del territorio pioppese, ha fatto piombare la comunità in un lutto profondo.

Le due espressioni calcistiche della frazione - Pioppo Futsal e Real Pioppo - hanno chiesto ed ottenuto il rinvio delle loro gare in programma in questo weekend. Di seguito, ecco il comunicato ufficiale del sodalizio del presidente Parlato, che avrebbe dovuto affrontare la Vigor Borgetto nel pomeriggio di domani domenica 30 novembre.

"In cuor nostro, non era possibile giocare domani. Non vi era quello spirito di convivialità, di divertimento, di felicità: non vi erano i presupposti per godere quello che deve essere una partita di pallone, 90 minuti dove i pensieri vanno via e l'unica cosa che conta è il campo. Ma in giornate come queste, dove un dolore lancinante trafigge senza sosta la nostra comunità, è impossibile pensare ad altro.

L'Asd Real Pioppo comunica ufficialmente che la gara contro la Vigor Borgetto, prevista per giorno 30 novembre alle ore 14:30 al Campo Conca d'Oro di Monreale, è stata rinviata a data da destinarsi. Un segno di umanità e di comprensione da parte delle due società e della L.N.D. Palermo, a seguito dei tragici fatti che hanno colpito la nostra comunità.

Ringraziamo fortemente la Vigor Borgetto e la L.N.D. Palermo per la comprensione e la vicinanza in questi momenti. Ci stringiamo forte alle famiglie Di Giorgio-Ganci-Di Maria e a tutta la cittadinanza pioppese in questo struggente momento”.