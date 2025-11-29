Calcio: Prima Categoria. Una grande prova non basta: tra Cinisi e Monreale finisce 0-0

I ragazzi di mister Maggio portano comunque a casa un punto preziosissimo

CINISI, 29 novembre - Nonostante la buona prestazione, questo pomeriggio, al campo comunale di Cinisi, capitan Vassallo e compagni non sono riusciti ad andare oltre il risultato di parità ma, nell’ottica di un positivo e futuro scenario di ripresa, hanno guadagnato un punto preziosissimo contro una grande squadra.

In un manto erboso usurato e scavato dalla pioggia, i ragazzi guidati da mister Maggio, in questo anticipo di sabato, hanno risposto positivamente al test settimanale, tra le mura avversarie del Città di Cinisi, terza potenza del campionato. Nel primo tempo, nessuno dei due team é riuscito a prevalere concretamente, lasciando spazio al solito equilibrio, spesso dettato dalla consueta fase di studio preliminare. Nella seconda frazione di gara, invece, il match si é reso più interessante. Entrambe le squadre, infatti, sono state in grado di alzare l’asticella, lottando con un’intensità differente e più propositiva.

Da evidenziare l’importante gesto di Tafuri che, in spaccata, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha negato la gioia alla formazione cinesense impedendo alla sfera di gonfiare la rete, sulla linea di porta. Pesano, invece, le occasioni sprecate dai tre attaccanti monrealesi, Sucameli, Gennaro e Di Gristina, a tu per tu con l’estremo difensore di casa. Sfortunato, piuttosto, capitan Vassallo che, da fuori area, guadagnando lo spazio, ha calciato verso l’incrocio dei pali trovando, però, la rete esterna e creando l’illusione del gol. Al termine dei 90’ di gioco, le due formazioni, non hanno potuto fare altro che dividersi la posta in palio, abbandonando il terreno sul risultato finale di 0-0.