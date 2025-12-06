Skip to main content
Calcio: Prima Categoria. Domani il Monreale affronta i Delfini Sporting Arenella

· Calcio

Fischio d’inizio alle 15 al campo Conca d’Oro di Monreale

MONREALE, 6 dicembre - La forza e le qualità del Città di Monreale, seppur in modalità “diesel” ed a piccoli passi, cominciano ad entusiasmare l’ambiente monrealese ed i biancazzurri, consci delle proprie potenzialità, si pongono l’obiettivo di scalare concretamente la classifica del girone A che li inchioda, almeno per il momento, al 6° posto, fuori dalla zona playoff.

Negli ultimi due test, al di là dei 4 punti guadagnati contro Palermo Calcio Popolare e Città di Cinisi, i ragazzi di mister Maggio hanno dimostrato sul campo di essere una squadra solida, in grado di esprimere un gioco propositivo e di mettere in difficoltà anche le prime della classe. Domani, capitan Vassallo e compagni, per consolidare questa auspicabile rinascita, dovranno impegnarsi, presso il rettangolo di gioco di via Aldo Moro, contro i Delfini Sporting Arenella, squadra che come il Monreale, impegna il nocciolo della classifica. I palermitani, fermi alla 9a posizione, distano, dai monrealesi, una sola unità. Sulla carta e sullo stato attuale, anche quello di domani, appare come uno scontro diretto.

Il team proveniente dalla borgata marinara del capoluogo, ha collezionato soltanto 9 punti, a seguito di 2 vittorie contro Primavera Marsala e Ribera 1954 e grazie ai tre pareggi, di cui due alquanto rilevanti, maturati con Animosa Civitas Corleone e Sicilia Football Club. Si tratta di una squadra, visti i numeri, che potrebbe mettere a chiunque i bastoni tra le ruote, nonostante la differenza reti pari a “-1”.
Per i normanni, tuttavia, sarà necessario tenere alta la guardia per proseguire con questo trend positivo. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 15: arbitrerà il signor Leonardo Renda della sezione di Trapani. Compatibilmente alle condizioni logistiche, sarà garantita la diretta streaming del match.

 

