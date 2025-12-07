Calcio: Prima Categoria. Il Monreale spreca tutto: contro i Delfini Sporting Arenella finisce 2-2

Gennaro e Sucameli blindano la prima frazione di gioco. Nella ripresa, Alessi e Galeoto riagganciano i biancazzurri pur in inferiorità numerica

MONREALE, 7 dicembre - Il Città di Monreale convince nei primi 45’ e delude nella seconda frazione di gara quando, nonostante la superiorità numerica ed il vantaggio maturato nel primo tempo, riesce a farsi agganciare dalla squadra ospite, sprecando così una vittoria che sembrava già scontata.

La 10a giornata di campionato del girone A, lascia, pertanto, l’amaro in bocca al club di via Aldo Moro che, questo pomeriggio, ha dovuto dividere il bottino con i Delfini Sporting Arenella, che, giocando in 10 uomini per circa 70’, sono stati in grado di guastare la festa al team normanno. Il match é stato caratterizzato, dunque, da due fasi differenti. La prima, ha visto i colori biancazzurri eccellere. La seconda, invece, si è distinta per il coraggio e la determinazione della formazione verdegialla.

Ad aprire le danze, nella fattispecie, ci ha pensato in primis Gabriele Gennaro, al 20’, con un tiro al volo dalla trequarti (1-0). A distanza di 60”, intanto, il team proveniente dalla borgata marinara del capoluogo, ha dovuto concedere la superiorità numerica ai monrealesi, per via del rosso estratto dal signor Renda all’indirizzo di Fazzone, per aver impattato in modo scomposto sul difensore monrealese Umberto Marino, durante un contrasto. Successivamente, il raddoppio, è arrivato invece grazie al gol di Sucameli, dagli 11 metri, dopo essere stato atterrato da Trapani, al minuto 27 (2-0).

Nella ripresa, giunti al 58’, Alessi, smarcato e dal limite dell’area piccola, spedisce la palla in rete battendo Campanella, accorciando dunque le distanze (2-1). Lo stesso estremo difensore, 5’ dopo, andrà a vuoto in uscita sul medesimo marcatore, consegnando ai Delfini un prezioso calcio di rigore, ottimizzato da Galeoto con la rete del pareggio (2-2).