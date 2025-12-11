Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo non si ferma: vittoria anche nel recupero contro il Terrasini

Nella gara valida per la 7a giornata i ragazzi di mister Garda si portano a casa la sesta vittoria stagionale imponendosi per 3-1

TERRASINI, 11 dicembre - Continua a sorridere il Real Pioppo: dopo ben diciassette giorni di pausa dal campionato a causa di due rinvii consecutivi, i gialloverdi tornano in campo con una vittoria convincente sul campo del Terrasini.

Al Favazza, nonostante l’iniziale vantaggio dei padroni di casa nei primi minuti di gara, il Real Pioppo ritrova la retta via con il talento dei suoi singoli e la forza del gruppo. Al 38’, grazie ad un calcio di punizione magistrale, è Stefano Parlato a trovare la rete del pareggio per gli ospiti. La rete cambia l’inerzia della gara, che nella ripresa vede i pioppesi avere il pallino del gioco.

Il gol del vantaggio, sempre da calcio di punizione, arriva con la magia di Emanuele Calderone al 50’: due colpi virtuosi, due pregevoli gesti tecnici che hanno permesso al Real Pioppo di volare verso i tre punti per la sesta volta in stagione. Al 64’, Ciriminna raccoglie il pallone al limite dell’area di rigore e scaraventa in porta un siluro imparabile.

Quella del numero 9 gialloverde è la rete del definitivo 3-1: tanto basta a mister Garda per uscire dal Favazza con il sorriso. Sesta vittoria in sei gare giocate, con lo sguardo rivolto verso la prossima partita in trasferta contro il Gonzaga in programma per domenica 14 dicembre.