Calcio: Prima Categoria. Trasferta trapanese per il Monreale: domani la sfida contro la Primavera Marsala

Fischio d’inizio alle 14:30 al campo Mariano Di Dia

MONREALE, 13 dicembre - Il Città di Monreale fatica a mantenere quel ritmo utile a risalire la classifica e domani, in occasione dell’11ª giornata di campionato del girone A di Prima categoria, dovrà nuovamente tentare di ricostruire quel che di buono aveva realizzato, sfidando la Primavera Marsala.

La scia di risultati utili maturata dai biancazzurri negli appuntamenti precedenti, è andata nettamente in frantumi la scorsa domenica e, nella fattispecie, durante la seconda frazione di gara. Dopo un primo tempo impeccabile, con due reti di vantaggio e la superiorità numerica, gli uomini di Sergio Maggio hanno dovuto cedere il passo ai Delfini Sporting Arenella, capaci di raggiungere il pareggio con soli 10 uomini in campo, vanificando l’importantissimo lavoro prodotto da capitan Vassallo e compagni. Domani pomeriggio, al campo Mariano Di Dia, per i normanni sarà dunque obbligatorio rigettare, con grande impegno ed umiltà, delle solide fondamenta, anche in considerazione dell’imminente sosta invernale e, di conseguenza, del girone di ritorno, giunti all’ultima gara di andata.

Gli avversari di domani, si trovano nella zona rossa della classifica. Negli ultimo dieci test, i trapanesi, hanno collezionato due vittorie casalinghe, maturate contro Palermo Calcio Popolare e Renzo Lo Piccolo Terrasini. Da evidenziare, nel corso di questo girone d’andata, il pareggio ottenuto contro Sferracavallo e, allo stato attuale, risulta essere l’unica squadra ad aver placcato la furia capolista rossoverde, la quale, fino ad oggi, ha sempre vinto. Il match di domani, per cui non è prevista diretta streaming, è in programma alle 14:30: dirigerà il signor Giancarlo Sugamele della sezione di Trapani.